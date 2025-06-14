Взрывы прогремели в Запорожье: область атаковали "шахеды"
В ночь на субботу, 14 июня, в Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", - сообщил он в 01:36.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
"Работает наша ПВО‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал чиновник в 01:40.
"Взрывы в Запорожской области‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил Федоров в 01:45.
Ранее сообщалось, что вечером 13 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
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Телеграм-канал "https://t.me/Crimeanwind/81251 Крымский ветер" 13 червня повідомив про смерть кримського колаборанта Костянтина Єрманова - колишнього депутата міськради Керчі. Майже рік він вважався зниклим безвісти, а тепер його смерть вважається підтвердженою.
Саме Єрманов першим підняв російський прапор у Керчі, а потім розповів про корупційні оборудки родини окупаційного "очільника" Криму Сергія Аксьонова.
Про загибель Єрманова повідомила його мати Тетяна Єрманова.
За словами жінки, у четвер їй зателефонували з військової частини і повідомили про загибель сина. При впізнанні використовувався біоматеріал матері, який вона передавала через військкомат, після чого його відвозили до Ростова-на-Дону. Сама Тетяна тіло сина не бачила. Вона припустила, що його могли повернути в рамках одного з обмінів тілами. Про обставини загибелі сина вона не знає.
"Активно підтримував анексію Криму Росією, потім критикував Аксьонова, підкинули наркотики - завели кримінальну справу, сів на 11 років у 2023-му, у 2024-му підписав контракт з Мінубивств РФ і швидко отримав квиток на концерт Кобзона від ЗСУ. Все дуже закономірно", - зауважили у Телеграм-каналі.
Сидять в Уряді за столом: Прем'єр міністр, міністр КМУ, міністри ЦОВВ, десятки Держсекретарів, смиренно лупають очима, про щось за Регламентом КМУ ритмічно голосують, і як наслідок, їх «премудрих» дій, з'являється рішення Уряду!! Через недовгий час, воно виявляється, як нікчемним, а іноді, і злочинним для України, зокрема тепер, і на Сумщині, Харківщині, Херсонщині та ОРДЛО!! І так, ота група дивних мудрил, в Урядовому кварталі, так нічого КОРИСНОГО, і не робить, отримуючи лише записи у свої трудовій книжці та значні грошові виплати з численними накрутками за важкі умови праці на категорії А і В!!
А Українці на фронті, власним життям і кров'ю, виправляють наслідки їх злочинних дій=рішень, отих мудрил, на заброньованих посадах в тилу!!
Хто ж їх, таких «необхідних та фахових», і так расзаджує на посади, щоб Україна і Українці, мали ось такий кривавий результат??? А вони і далі ліплять свої рішення, з лайна і паличок, за Регламентом КМУ….