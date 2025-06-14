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Новости Атаки беспилотников на Запорожскую область
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Взрывы прогремели в Запорожье: область атаковали "шахеды"

шахеды такуют Запорожье

В ночь на субботу, 14 июня, в Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", - сообщил он в 01:36.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

"Работает наша ПВО‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал чиновник в 01:40.

"Взрывы в Запорожской области‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил Федоров в 01:45.

Ранее сообщалось, что вечером 13 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Читайте также: Россия запустила ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3796) Запорожская область (3219) атака (405) Запорожский район (146)


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Шлях колаборанта виявився коротким: від зради своєї країни до безславної смерті.

Телеграм-канал "https://t.me/Crimeanwind/81251 Крымский ветер" 13 червня повідомив про смерть кримського колаборанта Костянтина Єрманова - колишнього депутата міськради Керчі. Майже рік він вважався зниклим безвісти, а тепер його смерть вважається підтвердженою.

Саме Єрманов першим підняв російський прапор у Керчі, а потім розповів про корупційні оборудки родини окупаційного "очільника" Криму Сергія Аксьонова.

Про загибель Єрманова повідомила його мати Тетяна Єрманова.

За словами жінки, у четвер їй зателефонували з військової частини і повідомили про загибель сина. При впізнанні використовувався біоматеріал матері, який вона передавала через військкомат, після чого його відвозили до Ростова-на-Дону. Сама Тетяна тіло сина не бачила. Вона припустила, що його могли повернути в рамках одного з обмінів тілами. Про обставини загибелі сина вона не знає.

"Активно підтримував анексію Криму Росією, потім критикував Аксьонова, підкинули наркотики - завели кримінальну справу, сів на 11 років у 2023-му, у 2024-му підписав контракт з Мінубивств РФ і швидко отримав квиток на концерт Кобзона від ЗСУ. Все дуже закономірно", - зауважили у Телеграм-каналі.
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14.06.2025 02:21 Ответить
говорят не только в области, но и в город прилетело
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14.06.2025 05:47 Ответить
Да
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14.06.2025 07:53 Ответить
Приклад наслідків дій, групи осіб, в кабінеті міністрів України( КМУ), Секретаріату КМУ, ЦОВВ і ОДА, як нікчемної бездарності, некомпетентності і кругової безвідповідальності, яка граничить з саботажем та нанесенню шкоди національним інтересам України, витрачанні=розкраданні грошей, на так званих, «тендерних процедурах» з закупівлі відповідни послуг щодо спорудження інженерних споруд в інтересах захисту територіальної цілісності держави Україна!
Сидять в Уряді за столом: Прем'єр міністр, міністр КМУ, міністри ЦОВВ, десятки Держсекретарів, смиренно лупають очима, про щось за Регламентом КМУ ритмічно голосують, і як наслідок, їх «премудрих» дій, з'являється рішення Уряду!! Через недовгий час, воно виявляється, як нікчемним, а іноді, і злочинним для України, зокрема тепер, і на Сумщині, Харківщині, Херсонщині та ОРДЛО!! І так, ота група дивних мудрил, в Урядовому кварталі, так нічого КОРИСНОГО, і не робить, отримуючи лише записи у свої трудовій книжці та значні грошові виплати з численними накрутками за важкі умови праці на категорії А і В!!
А Українці на фронті, власним життям і кров'ю, виправляють наслідки їх злочинних дій=рішень, отих мудрил, на заброньованих посадах в тилу!!
Хто ж їх, таких «необхідних та фахових», і так расзаджує на посади, щоб Україна і Українці, мали ось такий кривавий результат??? А вони і далі ліплять свої рішення, з лайна і паличок, за Регламентом КМУ….
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14.06.2025 08:13 Ответить
 
 