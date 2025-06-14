Взрывы прогремели в Запорожье: область атаковали "шахеды"

В ночь на субботу, 14 июня, в Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", - сообщил он в 01:36.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

"Работает наша ПВО‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал чиновник в 01:40.

"Взрывы в Запорожской области‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил Федоров в 01:45.

Ранее сообщалось, что вечером 13 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

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