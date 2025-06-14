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Новини Атаки безпілотників на Запорізьку область
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Вибухи пролунали на Запоріжжі: область атакують "шахеди"

шахеди такують Запоріжжя

У ніч на суботу, 14 червня, у Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - повідомив він о 01:36.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.

"Працює наша ППО‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав посадовець о 01:40.

"Вибухи у Запорізькій області‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив Федоров о 01:45.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Читайте також: Росія запустила ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4374) Запорізька область (3750) атака (370) Запорізький район (146)


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Шлях колаборанта виявився коротким: від зради своєї країни до безславної смерті.

Телеграм-канал "https://t.me/Crimeanwind/81251 Крымский ветер" 13 червня повідомив про смерть кримського колаборанта Костянтина Єрманова - колишнього депутата міськради Керчі. Майже рік він вважався зниклим безвісти, а тепер його смерть вважається підтвердженою.

Саме Єрманов першим підняв російський прапор у Керчі, а потім розповів про корупційні оборудки родини окупаційного "очільника" Криму Сергія Аксьонова.

Про загибель Єрманова повідомила його мати Тетяна Єрманова.

За словами жінки, у четвер їй зателефонували з військової частини і повідомили про загибель сина. При впізнанні використовувався біоматеріал матері, який вона передавала через військкомат, після чого його відвозили до Ростова-на-Дону. Сама Тетяна тіло сина не бачила. Вона припустила, що його могли повернути в рамках одного з обмінів тілами. Про обставини загибелі сина вона не знає.

"Активно підтримував анексію Криму Росією, потім критикував Аксьонова, підкинули наркотики - завели кримінальну справу, сів на 11 років у 2023-му, у 2024-му підписав контракт з Мінубивств РФ і швидко отримав квиток на концерт Кобзона від ЗСУ. Все дуже закономірно", - зауважили у Телеграм-каналі.
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14.06.2025 02:21 Відповісти
говорят не только в области, но и в город прилетело
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14.06.2025 05:47 Відповісти
Да
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14.06.2025 07:53 Відповісти
Приклад наслідків дій, групи осіб, в кабінеті міністрів України( КМУ), Секретаріату КМУ, ЦОВВ і ОДА, як нікчемної бездарності, некомпетентності і кругової безвідповідальності, яка граничить з саботажем та нанесенню шкоди національним інтересам України, витрачанні=розкраданні грошей, на так званих, «тендерних процедурах» з закупівлі відповідни послуг щодо спорудження інженерних споруд в інтересах захисту територіальної цілісності держави Україна!
Сидять в Уряді за столом: Прем'єр міністр, міністр КМУ, міністри ЦОВВ, десятки Держсекретарів, смиренно лупають очима, про щось за Регламентом КМУ ритмічно голосують, і як наслідок, їх «премудрих» дій, з'являється рішення Уряду!! Через недовгий час, воно виявляється, як нікчемним, а іноді, і злочинним для України, зокрема тепер, і на Сумщині, Харківщині, Херсонщині та ОРДЛО!! І так, ота група дивних мудрил, в Урядовому кварталі, так нічого КОРИСНОГО, і не робить, отримуючи лише записи у свої трудовій книжці та значні грошові виплати з численними накрутками за важкі умови праці на категорії А і В!!
А Українці на фронті, власним життям і кров'ю, виправляють наслідки їх злочинних дій=рішень, отих мудрил, на заброньованих посадах в тилу!!
Хто ж їх, таких «необхідних та фахових», і так расзаджує на посади, щоб Україна і Українці, мали ось такий кривавий результат??? А вони і далі ліплять свої рішення, з лайна і паличок, за Регламентом КМУ….
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14.06.2025 08:13 Відповісти
 
 