Вибухи пролунали на Запоріжжі: область атакують "шахеди"

У ніч на суботу, 14 червня, у Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - повідомив він о 01:36.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.

"Працює наша ППО‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав посадовець о 01:40.

"Вибухи у Запорізькій області‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив Федоров о 01:45.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

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