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Сырский распорядился усовершенствовать противодействие российским дронам: первоочередная задача - увеличение количества БПЛА-перехватчиков

шахед атакует Украину

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочее совещание по противодействию вражеским ударным БПЛА, которыми россияне каждую ночь терроризируют наши мирные города.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Задача номер один - наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас. Прежде всего - увеличение количества БПЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов", - подчеркивает главнокомандующий.

Он напоминает, что враг постоянно меняет характеристики своих "шахедов" и тактику их применения.

Во время совещания обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения.

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"Поставил задачи, определил приоритетные направления. От этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом.

Спасибо всем, кто разрабатывает соответствующие решения по БПЛА-перехватчикам, помогает их внедрять и масштабировать, а также готовит операторов", - резюмировал Сырский.

Автор: 

Александр Сырский (623) дроны (4145) Шахед (1185)


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Топ комментарии
+11
Смішно же
През нагодував мільярд дронів, два мільярда дерев висадив, підписав кучу безпекових угод, крутиться як ні ні в ополонці, на всі сторони, так говорить марафет і провладні зажирілі боти
Ми що е не всім забезпечені?
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14.06.2025 09:59 Ответить
+10
Слава великому Сирському! Без його розпорядження наші воїни - як діти - дрони не летять, танки не їдуть, навіть кулі з автомата не вилітають.
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14.06.2025 10:03 Ответить
+8
а без розпорядження нічого робити не можна?
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14.06.2025 09:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а без розпорядження нічого робити не можна?
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14.06.2025 09:53 Ответить
потрібно годувати 73% охлос зельоним поносом
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14.06.2025 10:02 Ответить
Слава великому Сирському! Без його розпорядження наші воїни - як діти - дрони не летять, танки не їдуть, навіть кулі з автомата не вилітають.
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14.06.2025 10:03 Ответить
без щоденного розпорядження ще й шкодити можуть почати. А так всі при ділі. Удосконалити - збільшити - підвищити т.ін. Може, трасця, складете план удосконалень хоча б на місяць
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14.06.2025 13:26 Ответить
Прічастним хоче бути, цей руський генерал.
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14.06.2025 13:38 Ответить
Смішно же
През нагодував мільярд дронів, два мільярда дерев висадив, підписав кучу безпекових угод, крутиться як ні ні в ополонці, на всі сторони, так говорить марафет і провладні зажирілі боти
Ми що е не всім забезпечені?
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14.06.2025 09:59 Ответить
"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (с)

м'ясний сирок з батьками на паРаші просрався
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14.06.2025 10:00 Ответить
Сирський ще не розпорядився зупинити наступ рашистів на Сумы, ще не час для нього?
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14.06.2025 10:05 Ответить
Війна стій !..раз - два ....зельоне победобесіє ( сирок з Оманською Гнидою)
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14.06.2025 10:06 Ответить
Спічрайтер той самий що і в Зе...

Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки, підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів, дякую...
Джерело: https://censor.net/ua/n355787
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14.06.2025 10:27 Ответить
ну все, тепер можна спати спокійно
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14.06.2025 10:29 Ответить
Они по очереди выскакивают:подписал,распорядился....
Бурхлива діяльність жаб.
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14.06.2025 11:15 Ответить
Необхідно розробляти дрони на водневих паливних елементах, які будуть довго в повітрі та виявляти точно маршрут шахедів, а знищувати вже дрони на суперконденсаторах, вони будуть дорожчі за ФПВ дрони але всерівно це буде дешевше, чим ракети або вартості шахеда.
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14.06.2025 11:33 Ответить
взагалі-то імпульсні фотонні саме те, швидкість світла і багаторазові
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14.06.2025 12:57 Ответить
Не чув це якісь передові складні технології, а на суперконденсаторах, це вже промислове впровадження, просто їх вартість ще висока порівняно з літієм.
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14.06.2025 13:09 Ответить
Сирський як отой прапорщик--поезд Стой!!!раз,,два
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14.06.2025 11:40 Ответить
13.05.2025, 12:33 630

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина повідомила, що ПриватБанк за вказівкою влади зупинив обслуговування компанії-виробника комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ». Вона також зазначила, що військовим частинам заборонили купувати ці комплекси
«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка
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14.06.2025 12:05 Ответить
Хтось сумнівався що вони щодня шкодять ? Що
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14.06.2025 13:30 Ответить
дебіла кусок.
ти армія.
армія не повинна думати чим воювати.
вона повинна воювати.
чим воювати повинен думати міністр оборони і щоденно ї*ати мізки верховному, зокрема вимагати почати купувати ідеї якщо своїх не вистачає.
зла на вас немає.(
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14.06.2025 12:34 Ответить
Сонцесяйні керівники ! ( Опа, сирок, завгосп, голоборотька) Без них навіть поля не колосяться і надої не ростуть
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14.06.2025 12:44 Ответить
Ця вся "влада" це скажений принтер, інакше на назвеш..
Тільки ІБД у вигляді Патужних рішень та відосиків...
А ККД самі знаєте який - він вміщується в цитаті ОПи "про€€лі будєм разбіраца"
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14.06.2025 12:46 Ответить
 
 