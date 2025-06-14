Сырский распорядился усовершенствовать противодействие российским дронам: первоочередная задача - увеличение количества БПЛА-перехватчиков
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочее совещание по противодействию вражеским ударным БПЛА, которыми россияне каждую ночь терроризируют наши мирные города.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Задача номер один - наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас. Прежде всего - увеличение количества БПЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов", - подчеркивает главнокомандующий.
Он напоминает, что враг постоянно меняет характеристики своих "шахедов" и тактику их применения.
Во время совещания обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения.
"Поставил задачи, определил приоритетные направления. От этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом.
Спасибо всем, кто разрабатывает соответствующие решения по БПЛА-перехватчикам, помогает их внедрять и масштабировать, а также готовит операторов", - резюмировал Сырский.
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През нагодував мільярд дронів, два мільярда дерев висадив, підписав кучу безпекових угод, крутиться як ні ні в ополонці, на всі сторони, так говорить марафет і провладні зажирілі боти
Ми що е не всім забезпечені?
м'ясний сирок з батьками на паРаші просрався
Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки, підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів, дякую...
Джерело: https://censor.net/ua/n355787
Бурхлива діяльність жаб.
Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина повідомила, що ПриватБанк за вказівкою влади зупинив обслуговування компанії-виробника комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ». Вона також зазначила, що військовим частинам заборонили купувати ці комплекси
«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка
ти армія.
армія не повинна думати чим воювати.
вона повинна воювати.
чим воювати повинен думати міністр оборони і щоденно ї*ати мізки верховному, зокрема вимагати почати купувати ідеї якщо своїх не вистачає.
зла на вас немає.(
Тільки ІБД у вигляді Патужних рішень та відосиків...
А ККД самі знаєте який - він вміщується в цитаті ОПи "про€€лі будєм разбіраца"