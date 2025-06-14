Сирський розпорядився удосконалити протидію російським дронам: першочергове завдання - збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА, якими росіяни щоночі тероризують наші мирні міста.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдання номер один - нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз.

Насамперед - збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів", - наголошує головнокомандувач.

Він нагадує, що ворог постійно змінює характеристики своїх "шахедів" та тактику їх застосування.

Під час наради обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення.

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"Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому.

Дякую всім, хто розробляє відповідні рішення по БпЛА-перехоплювачам, допомагає їх впроваджувати і масштабувати, а також готує операторів", - резюмував Сирський.