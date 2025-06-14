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Сирський розпорядився удосконалити протидію російським дронам: першочергове завдання - збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів

шахед атакує Україну

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА, якими росіяни щоночі тероризують наші мирні міста.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдання номер один - нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз.

Насамперед - збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів", - наголошує головнокомандувач.

Він нагадує, що ворог постійно змінює характеристики своїх "шахедів" та тактику їх застосування.

Під час наради обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення.

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"Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому.

Дякую всім, хто розробляє відповідні рішення по БпЛА-перехоплювачам, допомагає їх впроваджувати і масштабувати, а також готує операторів", - резюмував Сирський.

Автор: 

Сирський Олександр (647) дрони (4947) Шахед (1188)


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Топ коментарі
+10
Смішно же
През нагодував мільярд дронів, два мільярда дерев висадив, підписав кучу безпекових угод, крутиться як ні ні в ополонці, на всі сторони, так говорить марафет і провладні зажирілі боти
Ми що е не всім забезпечені?
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14.06.2025 09:59 Відповісти
+9
Слава великому Сирському! Без його розпорядження наші воїни - як діти - дрони не летять, танки не їдуть, навіть кулі з автомата не вилітають.
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14.06.2025 10:03 Відповісти
+7
а без розпорядження нічого робити не можна?
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14.06.2025 09:53 Відповісти
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а без розпорядження нічого робити не можна?
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14.06.2025 09:53 Відповісти
потрібно годувати 73% охлос зельоним поносом
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14.06.2025 10:02 Відповісти
Слава великому Сирському! Без його розпорядження наші воїни - як діти - дрони не летять, танки не їдуть, навіть кулі з автомата не вилітають.
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14.06.2025 10:03 Відповісти
Смішно же
През нагодував мільярд дронів, два мільярда дерев висадив, підписав кучу безпекових угод, крутиться як ні ні в ополонці, на всі сторони, так говорить марафет і провладні зажирілі боти
Ми що е не всім забезпечені?
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14.06.2025 09:59 Відповісти
"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (с)

м'ясний сирок з батьками на паРаші просрався
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14.06.2025 10:00 Відповісти
Сирський ще не розпорядився зупинити наступ рашистів на Сумы, ще не час для нього?
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14.06.2025 10:05 Відповісти
Війна стій !..раз - два ....зельоне победобесіє ( сирок з Оманською Гнидою)
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14.06.2025 10:06 Відповісти
Спічрайтер той самий що і в Зе...

Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки, підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів, дякую...
Джерело: https://censor.net/ua/n355787
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14.06.2025 10:27 Відповісти
ну все, тепер можна спати спокійно
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14.06.2025 10:29 Відповісти
Они по очереди выскакивают:подписал,распорядился....
Бурхлива діяльність жаб.
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14.06.2025 11:15 Відповісти
Необхідно розробляти дрони на водневих паливних елементах, які будуть довго в повітрі та виявляти точно маршрут шахедів, а знищувати вже дрони на суперконденсаторах, вони будуть дорожчі за ФПВ дрони але всерівно це буде дешевше, чим ракети або вартості шахеда.
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14.06.2025 11:33 Відповісти
взагалі-то імпульсні фотонні саме те, швидкість світла і багаторазові
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14.06.2025 12:57 Відповісти
Не чув це якісь передові складні технології, а на суперконденсаторах, це вже промислове впровадження, просто їх вартість ще висока порівняно з літієм.
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14.06.2025 13:09 Відповісти
Сирський як отой прапорщик--поезд Стой!!!раз,,два
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14.06.2025 11:40 Відповісти
13.05.2025, 12:33 630

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина повідомила, що ПриватБанк за вказівкою влади зупинив обслуговування компанії-виробника комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ». Вона також зазначила, що військовим частинам заборонили купувати ці комплекси
«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка
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14.06.2025 12:05 Відповісти
дебіла кусок.
ти армія.
армія не повинна думати чим воювати.
вона повинна воювати.
чим воювати повинен думати міністр оборони і щоденно ї*ати мізки верховному, зокрема вимагати почати купувати ідеї якщо своїх не вистачає.
зла на вас немає.(
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14.06.2025 12:34 Відповісти
Сонцесяйні керівники ! ( Опа, сирок, завгосп, голоборотька) Без них навіть поля не колосяться і надої не ростуть
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14.06.2025 12:44 Відповісти
Ця вся "влада" це скажений принтер, інакше на назвеш..
Тільки ІБД у вигляді Патужних рішень та відосиків...
А ККД самі знаєте який - він вміщується в цитаті ОПи "про€€лі будєм разбіраца"
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14.06.2025 12:46 Відповісти
 
 