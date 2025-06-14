Сирський розпорядився удосконалити протидію російським дронам: першочергове завдання - збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА, якими росіяни щоночі тероризують наші мирні міста.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдання номер один - нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз.
Насамперед - збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів", - наголошує головнокомандувач.
Він нагадує, що ворог постійно змінює характеристики своїх "шахедів" та тактику їх застосування.
Під час наради обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення.
"Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому.
Дякую всім, хто розробляє відповідні рішення по БпЛА-перехоплювачам, допомагає їх впроваджувати і масштабувати, а також готує операторів", - резюмував Сирський.
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През нагодував мільярд дронів, два мільярда дерев висадив, підписав кучу безпекових угод, крутиться як ні ні в ополонці, на всі сторони, так говорить марафет і провладні зажирілі боти
Ми що е не всім забезпечені?
м'ясний сирок з батьками на паРаші просрався
Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки, підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів, дякую...
Джерело: https://censor.net/ua/n355787
Бурхлива діяльність жаб.
Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина повідомила, що ПриватБанк за вказівкою влади зупинив обслуговування компанії-виробника комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ». Вона також зазначила, що військовим частинам заборонили купувати ці комплекси
«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка
ти армія.
армія не повинна думати чим воювати.
вона повинна воювати.
чим воювати повинен думати міністр оборони і щоденно ї*ати мізки верховному, зокрема вимагати почати купувати ідеї якщо своїх не вистачає.
зла на вас немає.(
Тільки ІБД у вигляді Патужних рішень та відосиків...
А ККД самі знаєте який - він вміщується в цитаті ОПи "про€€лі будєм разбіраца"