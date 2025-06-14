Враг атаковал Херсонскую область дронами и артиллерией, есть погибший и раненый
Днем 14 июня российские захватчики сбросили взрывчатку с БпЛА в селе Никольское и обстреляли Белозерку из артиллерии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин и в прокуратуре области.
Около 14:30 оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотного летательного аппарата в селе Никольское Херсонского района.
В результате взрыва снаряда погиб 45-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице.
Около 16:30 российские военные ударили из артиллерии по Белозерке. В результате обстрела тяжелые ранения получила 47-летняя местная жительница. У нее - взрывная травма, осколочные ранения рук, ног и живота.
Женщину доставили в больницу для оказания медпомощи.
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Чайка Київ
показать весь комментарий14.06.2025 18:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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