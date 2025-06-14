Враг атаковал Херсонскую область дронами и артиллерией, есть погибший и раненый

Днем 14 июня российские захватчики сбросили взрывчатку с БпЛА в селе Никольское и обстреляли Белозерку из артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин и в прокуратуре области.

Около 14:30 оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотного летательного аппарата в селе Никольское Херсонского района.

В результате взрыва снаряда погиб 45-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице.

Около 16:30 российские военные ударили из артиллерии по Белозерке. В результате обстрела тяжелые ранения получила 47-летняя местная жительница. У нее - взрывная травма, осколочные ранения рук, ног и живота.

Женщину доставили в больницу для оказания медпомощи.

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