Ворог атакував Херсонщину дронами та артилерією, є загиблий та поранена

Вдень 14 червня російські загарбники скинули вибухівку з БпЛА у селі Микільське та обстріляли Білозерку з артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у прокуратурі області.

Близько 14:30 окупанти скинули вибухівку з безпілотного літального апарату у селі Микільське Херсонського району.

Внаслідок вибуху снаряда загинув 45-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці.

Близько 16:30 російські військові вдарили з артилерії по Білозерці. Внаслідок обстрілу тяжкі поранення дістала 47-річна місцева жителька. В неї — вибухова травма, уламкові поранення рук, ніг та живота.

Жінку доправили до лікарні для надання меддопомоги.

