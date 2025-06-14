Ворог атакував Херсонщину дронами та артилерією, є загиблий та поранена
Вдень 14 червня російські загарбники скинули вибухівку з БпЛА у селі Микільське та обстріляли Білозерку з артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у прокуратурі області.
Близько 14:30 окупанти скинули вибухівку з безпілотного літального апарату у селі Микільське Херсонського району.
Внаслідок вибуху снаряда загинув 45-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці.
Близько 16:30 російські військові вдарили з артилерії по Білозерці. Внаслідок обстрілу тяжкі поранення дістала 47-річна місцева жителька. В неї — вибухова травма, уламкові поранення рук, ніг та живота.
Жінку доправили до лікарні для надання меддопомоги.
