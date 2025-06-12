Дрон РФ атакував поліцейський автомобіль під час евакуації пораненої жінки на Херсонщині, - Нацполіція. ВIДЕО

У Бериславському районі Херсонської області російський дрон атакував поліцейський автомобіль, який евакуював 70-річну поранену жінку. Внаслідок удару травмовано трьох правоохоронців.

Про це повідомила Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Учора вранці до чергової частини надійшло повідомлення про поранення місцевої жительки у селі Дудчани внаслідок удару ворожого дрону. Через тяжкий стан постраждалої поліцейські терміново евакуювали її броньованим автомобілем до медичного закладу.

Під час транспортування автомобіль поліції зазнав удару ще одного російського дрона. Машина була сильно пошкоджена і втратила можливість рухатись. Поліцейські оперативно зупинили інший транспортний засіб, перевантажили поранену жінку та продовжили евакуацію до лікарні. Їхній пошкоджений автомобіль доставили на буксирі.

Внаслідок атаки троє поліцейських отримали мінно-вибухові травми та контузії. Вони також звернулися по медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Завдяки оперативним діям правоохоронців вдалося врятувати життя пораненої жінки, попри небезпеку повторних атак дронів на відкритій ділянці дороги.

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