Дрон РФ атаковал полицейский автомобиль во время эвакуации раненой женщины на Херсонщине, - Нацполиция. ВИДЕО

В Бериславском районе Херсонской области российский дрон атаковал полицейский автомобиль, который эвакуировал 70-летнюю раненую женщину. В результате удара травмированы трое правоохранителей.

Об этом сообщила Национальная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера утром в дежурную часть поступило сообщение о ранении местной жительницы в селе Дудчаны в результате удара вражеского дрона. Из-за тяжелого состояния пострадавшей полицейские срочно эвакуировали ее бронированным автомобилем в медицинское учреждение.

Во время транспортировки автомобиль полиции подвергся удару еще одного российского дрона. Машина была сильно повреждена и потеряла возможность двигаться. Полицейские оперативно остановили другое транспортное средство, перегрузили раненую женщину и продолжили эвакуацию в больницу. Их поврежденный автомобиль доставили на буксире.

В результате атаки трое полицейских получили минно-взрывные травмы и контузии. Они также обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось спасти жизнь раненой женщины, несмотря на опасность повторных атак дронов на открытом участке дороги.

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