Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой, защиты украинского неба должно быть больше, - Зеленский
Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой для Украины. Поэтому защиты украинского неба должно быть больше.
Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что сегодня, 14 июня, он говорил с министром обороны и министром внутренних дел Украины, также с начальником Генштаба о защите нашего неба.
"Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой. И нужны значительно более результативные наши ответы - технологические ответы", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что время на развитие системы защиты неба надо использовать значительно эффективнее.
"В частности, это касается дронов-перехватчиков: и необходимого количества таких дронов, и обучение операторов наших и взаимодействия соответствующих подразделений. Защиты неба должно быть больше", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://x.com/i/status/1933805262558646761
А берлінська шлюха, як і соколова. Хто більше заплатив той і сношає
Можна було піти іншим шляхом, розробити беспілотники, що б полювали на шахеди, навіть елементарно на звичайному авіаційному дешевому двигуні з дальністю 50 км-100 км. Всерівно це дешевше шахеда а тим більше краще, чим ганяти Ф16 за ними або збивати дорогими ракетами ППО.