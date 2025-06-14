Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой, защиты украинского неба должно быть больше, - Зеленский

Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой для Украины. Поэтому защиты украинского неба должно быть больше.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что сегодня, 14 июня, он говорил с министром обороны и министром внутренних дел Украины, также с начальником Генштаба о защите нашего неба.

"Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой. И нужны значительно более результативные наши ответы - технологические ответы", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что время на развитие системы защиты неба надо использовать значительно эффективнее.

"В частности, это касается дронов-перехватчиков: и необходимого количества таких дронов, и обучение операторов наших и взаимодействия соответствующих подразделений. Защиты неба должно быть больше", - добавил глава государства.

Читайте также: Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)