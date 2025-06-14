Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, захисту українського неба має бути більше, - Зеленський
Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою для України. Тому захисту українського неба має бути більше.
Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави розповів, що сьогодні, 14 червня, він говорив з міністром оборони та міністром внутрішніх справ України, також із начальником Генштабу щодо захисту нашого неба.
"Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою. І потрібні значно більш результативні наші відповіді – технологічні відповіді", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що час на розвиток системи захисту неба треба використовувати значно ефективніше.
"Зокрема, це стосується дронів-перехоплювачів: і необхідної кількості таких дронів, і навчання операторів наших та взаємодії відповідних підрозділів. Захисту неба має бути більше", - додав очільник держави.
https://x.com/i/status/1933805262558646761
А берлінська шлюха, як і соколова. Хто більше заплатив той і сношає
Можна було піти іншим шляхом, розробити беспілотники, що б полювали на шахеди, навіть елементарно на звичайному авіаційному дешевому двигуні з дальністю 50 км-100 км. Всерівно це дешевше шахеда а тим більше краще, чим ганяти Ф16 за ними або збивати дорогими ракетами ППО.