Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, захисту українського неба має бути більше, - Зеленський

Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою для України. Тому захисту українського неба має бути більше.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що сьогодні, 14 червня, він говорив з міністром оборони та міністром внутрішніх справ України, також із начальником Генштабу щодо захисту нашого неба.

"Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою. І потрібні значно більш результативні наші відповіді – технологічні відповіді", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що час на розвиток системи захисту неба треба використовувати значно ефективніше.

"Зокрема, це стосується дронів-перехоплювачів: і необхідної кількості таких дронів, і навчання операторів наших та взаємодії відповідних підрозділів. Захисту неба має бути більше", - додав очільник держави.

Читайте також: Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)