УКР
Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, захисту українського неба має бути більше, - Зеленський

Зеленський про захист неба від дронових атак

Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою для України. Тому захисту українського неба має бути більше.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що сьогодні, 14 червня, він говорив з міністром оборони та міністром внутрішніх справ України, також із начальником Генштабу щодо захисту нашого неба.

"Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою. І потрібні значно більш результативні наші відповіді – технологічні відповіді", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що час на розвиток системи захисту неба треба використовувати значно ефективніше.

"Зокрема, це стосується дронів-перехоплювачів: і необхідної кількості таких дронів, і навчання операторів наших та взаємодії відповідних підрозділів. Захисту неба має бути більше", - додав очільник держави.

Читайте також: Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

+14
******, ты мне напоминаешь попугая, который время от времени выкрикивает фразы, которым его научили.
14.06.2025 21:06 Відповісти
+12
ну ванга! а навіщо тебе президентом дебіли обрали?
14.06.2025 21:00 Відповісти
+8
Поток сознанія. Грошей на дрони не дам, но вони потрібні.
14.06.2025 21:09 Відповісти
ну ванга! а навіщо тебе президентом дебіли обрали?
14.06.2025 21:00 Відповісти
Треба зміни до закону про вибори..у виборців - довідки від психіатра..бо боюся варіанту Зе!2..якщо тоді були мазінаціїї з голосами, зараз - буде ще гірше, бо купа людей виїхало, і хлопці на війні..другий термін клована модемо не вивезти..
14.06.2025 21:04 Відповісти
Хотів би звернути увагу, що своїми висловлюваннями ви розколюєте єдність країни і ображаєте 76% українців, які підтримують діючого президента.
14.06.2025 21:23 Відповісти
Раніше так про російськомовних казали...
14.06.2025 21:31 Відповісти
Смотрите. Я уже писал. Меня такая гордость берет за наших людей. Прямо любо дорого посмотреть какая волна поддержки президента поднялась, аж 76% Прямо орлы. Только вот в ТЦК почему-то очередей этих зеленых "патриотов" как не было, так и нет. А на фронте 30-50% заполнения штата бригад. Странно это как-то, не находите? Какая-то странно виртуальная поддержка и ответственность выходит у этих самых 76%. Или это другое?
14.06.2025 23:24 Відповісти
76% ІДІОТІВ, церез вас війна в Україні бо обрали брехл вого і некомпетентного клоуна.
15.06.2025 01:48 Відповісти
Берлінська відбілює злочинця Зеленського - каже, він не знає про знищення ЗСУ і саботаж ВПК

https://x.com/i/status/1933805262558646761
14.06.2025 21:18 Відповісти
нічого нового, по лекалам рашки: цар хороший, боярє погані.
А берлінська шлюха, як і соколова. Хто більше заплатив той і сношає
14.06.2025 21:19 Відповісти
Підарас. За 4 роки вже можно було налагодити виробництво стінгерів, або аналогів ігли. Але підарас може лише потужні відосики знімати, підставляючи тим самим "таємні" заводи, по котрим потім ракети русні прилітають. ******.
14.06.2025 21:18 Відповісти
Ми реально можемо Іглу випускати, це б багато проблем зняло ще з 2012 року є так званий проект ПЗРК "336-24". Але чомусь з початком війни якось у всіх обнулилась память і вже розповідають зовсім інше, що це дуже складно та довго розробляти.

Можна було піти іншим шляхом, розробити беспілотники, що б полювали на шахеди, навіть елементарно на звичайному авіаційному дешевому двигуні з дальністю 50 км-100 км. Всерівно це дешевше шахеда а тим більше краще, чим ганяти Ф16 за ними або збивати дорогими ракетами ППО.
14.06.2025 21:49 Відповісти
У нас в запасе тысячи ракет Р-73. А в мире их на порядок больше. Давно говорят про FrankenSam установки на этих ракетах. Даже создали опытные экземпляры за средства Запада, но на этом дело стало. А их просто нужно просто клепать сотнями.
14.06.2025 23:29 Відповісти
І, виходячи з нинішнього воєнного досвіду, Україна повинна докласти надзвичайних зусиль, щоб запустити в серійне виробництво подібну або кращу версію «Шахедів». В іншому випадку, така необхідна перевага в повітрі все ще буде на боці ворога.
14.06.2025 21:20 Відповісти
Трясця, дитина розуміє, щоб ефективність захисту неба була більшою треба БАБЛО на ефективні засоби, на дослідницькі роботи. Марафон на хліб не намажеш, трясця ! Угодами небо не закриєш ! Давай БАБЛО ! Не крадіть останнє ! Немає фортифікацій під Сумами, то закрий небо над Києвом ! Щось. Тихохідні Шахеди перехоплюйте літаками Другої світової. Переверніть всю Європу - знайдіть Мустанги, Месери. Наші Анушки.
14.06.2025 21:23 Відповісти
Та й Порошенко з Кличком зі своєю допомогою Армії...всі плани порушують...
14.06.2025 21:34 Відповісти
Да просто наклепайте простых и эффективных установок на устаревших ракетах Р-73, как обещали. И на первое время хватит.
14.06.2025 23:31 Відповісти
Амери забрали свій антидроновий захист і передали Ізраїлю,ти радий? Не хочеш угоду про рідкоземельні ресурси розірвати?
14.06.2025 21:24 Відповісти
Вотетопарень,не поспоришь.
15.06.2025 03:09 Відповісти
 
 