Иран дважды пытался ликвидировать Трампа, - Нетаньяху

Иран хотел убить Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Нетаньяху сказал во время видеообращения 14 июня.

Он заявил, что Израиль уже "проложил путь к Тегерану", а его пилоты готовы нанести удары, которые станут неожиданностью для руководства Ирана.

"Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские кварталы, пока мы целимся в террористов. Это не что-то новое. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг, они бесконечно скандируют "смерть Америке".
При этом он добавил, что у него есть информация, что высокопоставленные руководители Ирана уже пакуют чемоданы.

"Они чувствуют, что нас ждет. Я скажу вам, что произошло бы, если бы мы не приняли меры. У нас была информация о том, что этот бессовестный режим планирует передать ядерное оружие, которое они разработают, своим террористическим приспешникам. Это ядерный терроризм на стероидах. Это будет угрожать всему миру", - добавил он.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху обратився до іранського народу з призывом восстати против своего правительства

