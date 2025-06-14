Иран дважды пытался ликвидировать Трампа, - Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить президента США Дональда Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Нетаньяху сказал во время видеообращения 14 июня.
Он заявил, что Израиль уже "проложил путь к Тегерану", а его пилоты готовы нанести удары, которые станут неожиданностью для руководства Ирана.
"Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские кварталы, пока мы целимся в террористов. Это не что-то новое. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг, они бесконечно скандируют "смерть Америке".
При этом он добавил, что у него есть информация, что высокопоставленные руководители Ирана уже пакуют чемоданы.
"Они чувствуют, что нас ждет. Я скажу вам, что произошло бы, если бы мы не приняли меры. У нас была информация о том, что этот бессовестный режим планирует передать ядерное оружие, которое они разработают, своим террористическим приспешникам. Это ядерный терроризм на стероидах. Это будет угрожать всему миру", - добавил он.
"ібн" -- етодругоє. Хоча... вони там, буває, ще "відбитіші" ісламісти за винахідників ісламу.
убити трампа щоб що?
щоб респи втратили підтримку маги і посипалися, повернуться деми, повернеться підтримка України бо президент венс буде шукати опору а не як трамп дуркувати, тектонічні плити зрушаться і будь-який розклад не на користь ірану.
єврейська пропаганда, на цей ще й дурнувата.
тож, бидло, шукай співбесідників деинде.
АСТАНАВИТЄСЬ!!! Растов нє рєзіновий!
Група бункерних командос...
От хтось повірив би, що Гренландія чи Канада двічі намагалася вбити Трампа? 😁
грохнуть трампа - за іран
а за шахеди - за сша з ізраїлєм
В нас же ділетанти, яки непросять, а вимагають в доволі невиховагій манепі. І взагалі багато потякають, коли треба млвчати, а якщо і говорити то не на весь світ та передчасно.
Я не вірю, що це від дурощів та пустоголов'я. І саме цемене насторожує і лякає.
ТОБТО БАГАТО ПИСТЯТ
Бібі, ти забув додати про жовтого земляного хробака!
нахузовсім знесе, то буде собі грати в гольф, хоч би хни....
но татаров всіх перестріляв...
поки ви були не тут..
А трампон неблагодарний-не бажає нікого
окрім хвуйла
цілувати у дупу..