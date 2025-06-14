Іран двічі намагався ліквідувати Трампа, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався вбити президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Нетатьягу сказав під час відеозвернення 14 червня.

Він заявив, що Ізраїль вже "проклав шлях до Тегерана", а його пілоти готові завдати ударів, які стануть несподіванкою для керівництва Ірану.

"Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні квартали, поки ми цілимося в терористів. Це не щось нове. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбили американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті. Вони вбили та поранили тисячі американців своїми саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані. Вони спалюють американський прапор, вони нескінченно скандують "смерть Америці",



При цьому він додав, що у нього є інформація, що високопоставлені керівники Ірану вже пакують валізи.

"Вони відчувають, що нас чекає. Я скажу вам, що сталося б, якби ми не вжили заходів. У нас була інформація про те, що цей безсовісний режим планує передати ядерну зброю, яку вони розроблять, своїм терористичним поплічникам. Це ядерний тероризм на стероїдах. Це загрожуватиме всьому світу", - додав він.

