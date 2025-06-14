Іран двічі намагався ліквідувати Трампа, - Нетаньягу

УКР
Новини Іран хотів вбити Трампа
6 762 76

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався вбити президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Нетатьягу сказав під час відеозвернення 14 червня.

Він заявив, що Ізраїль вже "проклав шлях до Тегерана", а його пілоти готові завдати ударів, які стануть несподіванкою для керівництва Ірану.

"Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні квартали, поки ми цілимося в терористів. Це не щось нове. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбили американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті. Вони вбили та поранили тисячі американців своїми саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані. Вони спалюють американський прапор, вони нескінченно скандують "смерть Америці",

При цьому він додав, що у нього є інформація, що високопоставлені керівники Ірану вже пакують валізи.

"Вони відчувають, що нас чекає. Я скажу вам, що сталося б, якби ми не вжили заходів. У нас була інформація про те, що цей безсовісний режим планує передати ядерну зброю, яку вони розроблять, своїм терористичним поплічникам. Це ядерний тероризм на стероїдах. Це загрожуватиме всьому світу", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нетаньягу звернувся до іранського народу із закликом повстати проти свого уряду

Автор: 

Іран (2333) Нетаньягу Беньямін (187) Трамп Дональд (7176)
Топ коментарі
+28
настав час о.утєльних історій
14.06.2025 22:43 Відповісти
+27
І на місці замаху знайшли візитку Ібн-Ярошаді
14.06.2025 22:43 Відповісти
+24
Як же мило євреї маніпулюють крашеним дурником...
14.06.2025 22:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер суки умиються кров'ю...
14.06.2025 22:42 Відповісти
А єсчо он називал тєбя зємляним червьом(с)...
14.06.2025 22:47 Відповісти
😁😂👍
15.06.2025 09:28 Відповісти
ну так, бачили, сафонов навіть картину намалював -"аятоли стріляють у трампа на його передвиборчому мітингу"
14.06.2025 22:42 Відповісти
Хто ще сумнівається що пропаганду гебельса спочатку перейняв Ізраїль а потім від нього ця зараза перейшла на росію та США?
14.06.2025 23:44 Відповісти
**** чалмоголові якісь рукожопі
14.06.2025 22:43 Відповісти
Чалмоголові самі офігіли, коли це почули! 😁😁
14.06.2025 22:50 Відповісти
14.06.2025 22:52 Відповісти
14.06.2025 22:43 Відповісти
14.06.2025 22:43 Відповісти
Ярошхахли
14.06.2025 22:46 Відповісти
Ярошаменеї

"ібн" -- етодругоє. Хоча... вони там, буває, ще "відбитіші" ісламісти за винахідників ісламу.
14.06.2025 23:13 Відповісти
14.06.2025 22:43 Відповісти
Нетаньяху, астановитесь! Не до сказок нам сейчас. Но вряд-ли - товарищу надо же оправдать себя в глазах мира, да и ордер МКС никто ещё не отменял! Так что он ещё много чего расскажет ( при всей моей не любви к Шахедам и Ирану аятолл).
14.06.2025 23:43 Відповісти
Так вот кто ухо Трампону кетчупом измазал. Кетчуп тот хоть халяльный был?
14.06.2025 22:44 Відповісти
Да. Сделанный из крови отборной арабской свиньи 😁
14.06.2025 23:11 Відповісти
Звідки там халявний? Тільки куплять треба.
15.06.2025 10:07 Відповісти
Можно и купить, раз термины путаешь.
15.06.2025 11:44 Відповісти
Походу Израиль уже сам не вытягивает, надо срочно поддержка США...
14.06.2025 22:45 Відповісти
Жартуєш?
15.06.2025 00:10 Відповісти
сша там були з початку
15.06.2025 08:56 Відповісти
14.06.2025 22:45 Відповісти
Ну то у них у крові.
14.06.2025 23:05 Відповісти
Евреи, евреи, кругом одни евреи. (с)
15.06.2025 09:48 Відповісти
А -я -яй -- а -я - яй! - прокололись?
14.06.2025 22:46 Відповісти
Дорога ложка до обіду - от і Нетаньягу підсуєтився
14.06.2025 23:36 Відповісти
дикунська дичина.
убити трампа щоб що?
щоб респи втратили підтримку маги і посипалися, повернуться деми, повернеться підтримка України бо президент венс буде шукати опору а не як трамп дуркувати, тектонічні плити зрушаться і будь-який розклад не на користь ірану.
єврейська пропаганда, на цей ще й дурнувата.
14.06.2025 22:47 Відповісти
Скориш- БЕЗСОРОМНА
15.06.2025 00:43 Відповісти
а де ти тут про Україну вичитав? там навіть згадки про Україну немає... убити Трампа, щоб послабити підтримку американцями Ізраїлю. бо демократи не так р'яно підтримують Ізраїль як це робить Трамп. Байден ніколи не дозволив би Ізраїлю бомбити Іран.
15.06.2025 06:37 Відповісти
все ще не спілкуюся з бидлом.
тож, бидло, шукай співбесідників деинде.
15.06.2025 11:21 Відповісти
та це не спілкування з тобою. це макання тебе ж у твоє гімно. ти тут чуть лі не кожного форумчанина обзиваєш бидлом. так може тоді справа не у форумчанах, а у тобі? як там у цій приказці "хто обзивається, той сам так називається." то може тоді ти є бидлом? не задумувався над цим? тож заберись краще з цього форуму, якщо не вмієш толерантно спілкуватись з дописувачами. і не ганьбися тут, телепню.
15.06.2025 12:14 Відповісти
Божечки щоб світ робив без такого прекрасного трампа? Світ зник би ....
14.06.2025 22:48 Відповісти
А рашка не терорист звісно.....
14.06.2025 22:49 Відповісти
Слабак, Зе намагалися вбити сім разів.
14.06.2025 22:50 Відповісти
у березні 2024 року, Зеленський вже казав про понад 10 замахів: «Кажуть, більш як десять. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість». (с)
14.06.2025 22:53 Відповісти
SEPTEMBER 30, 2012 in UN
14.06.2025 22:53 Відповісти
Батька адабряет 🤣🤣🤣
14.06.2025 23:12 Відповісти
Схоже Трамп з нетаньяху вирішили заробити на війні на двох
15.06.2025 00:44 Відповісти
"При цьому він додав, що у нього є інформація, що високопоставлені керівники Ірану вже пакують валізи"
АСТАНАВИТЄСЬ!!! Растов нє рєзіновий!
14.06.2025 22:55 Відповісти
це мабуть саме аятола із своїми поплічниками і мається на увазі.
15.06.2025 06:40 Відповісти
Мабуть хутин йому на рахунок десь щось капнув за це
15.06.2025 00:46 Відповісти
А ше в Ірані утискають американомовних і валять пам'ятники Волту Вітмену.
14.06.2025 22:56 Відповісти
Двічі? А чому не двадцять двічі?
14.06.2025 22:58 Відповісти
А чеченці намагались нашого Бубочку захватить, щоб показувать його в зоопарку, но Ермак та Татаров відбились прямо в Адміністрації.
14.06.2025 23:00 Відповісти
Ще був арестович з гранатометом за занавіскою. 😁

Група бункерних командос...
14.06.2025 23:03 Відповісти
Від Бубочки просто так не відібєшся, він 15 раз підтягнутись може
14.06.2025 23:24 Відповісти
15.06.2025 00:47 Відповісти
Воно так буває, коли ти погрожуєш всьому Світу, а потім тебе тупо мочать і звинувачують у всіх гріхах.

От хтось повірив би, що Гренландія чи Канада двічі намагалася вбити Трампа? 😁
14.06.2025 23:01 Відповісти
Воно не все так однозначно. Хтозна, хтозна.
14.06.2025 23:37 Відповісти
Українці ніколи не пробачать їм Шахеди. Підтримую "сіоністскую воєнщину" Ізраілю!
14.06.2025 23:08 Відповісти
українці тута на шпагаті
грохнуть трампа - за іран
а за шахеди - за сша з ізраїлєм
15.06.2025 08:58 Відповісти
Бібі знає на чому грати. За таку «новину правдиву» Трамп не тільки Ізраілю зброю дасть, а свої наземні війська.

В нас же ділетанти, яки непросять, а вимагають в доволі невиховагій манепі. І взагалі багато потякають, коли треба млвчати, а якщо і говорити то не на весь світ та передчасно.

Я не вірю, що це від дурощів та пустоголов'я. І саме цемене насторожує і лякає.
14.06.2025 23:14 Відповісти
взагалі багато потякають, коли треба млвчати, а якщо і говорити то не на весь світ та передчасно.
ТОБТО БАГАТО ПИСТЯТ
15.06.2025 00:49 Відповісти
Ох и подгорает пердак у этого чувака. Хватается за любую соломинку. Наверное пару шекелей в акциях страховых компаний потерял.
14.06.2025 23:16 Відповісти
Іран двічі намагався ліквідувати Трампа, - Нетаньягу

Бібі, ти забув додати про жовтого земляного хробака!
14.06.2025 23:18 Відповісти
У того удава гордості було побільше, тому й спрацювало.
15.06.2025 00:37 Відповісти
Після того, як так звані "гаранти -підписанти" киданули Україну з ЯЗ - будь яки адекватні країни будуть озброюватися хоча б брудними ядерними бомбами.
14.06.2025 23:19 Відповісти
терминатора отправляли на снимки «один дима»
14.06.2025 23:24 Відповісти
нетаньяху, ти, якщо б ти менше з путіним носив дідів на палочках, то знав би, що все життя кацапи мріють залишити з твоїх с*них піндосів ядерний попіл, вони спалюють американський прапор, нескінченно скандують "смерть Америці" з усіх каналів центрального телебачення. Але піндоси роблять вигляд, що то нестрашно і вперто лізуть кацаам в задній прохід, щоб їх любили. Так що засунь свою недолугу пропаганду в те саме місце.
14.06.2025 23:26 Відповісти
Та Дональду навіть якшо не то шо вухо відірве, а макітру, наху зовсім знесе, то буде собі грати в гольф, хоч би хни....
14.06.2025 23:42 Відповісти
Сказки на ночь)))
15.06.2025 00:22 Відповісти
Двічі. Другий контрольний.
15.06.2025 01:03 Відповісти
Лопатою.
15.06.2025 05:54 Відповісти
...за допомогою кадирівців..
но татаров всіх перестріляв...
поки ви були не тут..
А трампон неблагодарний-не бажає нікого
окрім хвуйла
цілувати у дупу..
15.06.2025 06:00 Відповісти
Не вражає! На Потужного замах кожного тижня! Оце я розумію "герой" , невловимий Боневтік!
15.06.2025 07:10 Відповісти
Як в анкдоті, прейскурант для моджахедського снайпера: ліквідація офіцера - премія, ліквідація "прапора" - штраф.
15.06.2025 07:37 Відповісти
Слава Богу що не Україна. Та й те добре. Євреї вміють кататися по вухах. Та ще і такому дегенерату як Трамп. Плюс їхнє легендарне лоббі...Сумно що в України немає таких можливостей окрім ресторанів Маркаровой.
15.06.2025 08:45 Відповісти
А що ж так невдало ? Мушка сбилась?
15.06.2025 08:49 Відповісти
Тоді в світі було б набагато СПОКІЙНІШЕ!!! Досить світові і одного НЕДОУМКА ВБИВЦЮ пуйла, жаль, НЕМАЄ БАЖАЮЧИХ.......
15.06.2025 09:16 Відповісти
 
 