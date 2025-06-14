Атака "шахедов": в Киеве и области работает ПВО (обновлено)

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская ОГА.

"В регионе работают силы ПВО",- говорится в сообщении.

В военной администрации призвали не фотографировать и не снимать работу сил ПВО, а также не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в ОВА.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны.

"В столице работают силы ПВО. На город заходят БПЛА с разным направлений. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)