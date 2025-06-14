РУС
Новости Атака БпЛА на Киевщину
2 489 14

Атака "шахедов": в Киеве и области работает ПВО (обновлено)

Атака шахидов 14 июня на Киевскую область

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская ОГА.

"В регионе работают силы ПВО",- говорится в сообщении.

В военной администрации призвали не фотографировать и не снимать работу сил ПВО, а также не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в ОВА.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны.

"В столице работают силы ПВО. На город заходят БПЛА с разным направлений. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Киевская область (4361) ПВО (3124) Воздушные силы (2684)
Топ комментарии
+8
14.06.2025 23:23 Ответить
+3
Сподіваємось , що Зеленський вчасно поїхав на якусь важливу зустріч з яким небудь світовим лідером з Гвінєї -Бісау.
14.06.2025 23:51 Ответить
+2
Їх Щахедами називають для солідарності з Ізраїлем і щоб російські слова не несли негативу? (Герань українською мовою називається журавець).
14.06.2025 23:43 Ответить
14.06.2025 23:23 Ответить
І у Києві вже "шумно"(
14.06.2025 23:26 Ответить
Їх Щахедами називають для солідарності з Ізраїлем і щоб російські слова не несли негативу? (Герань українською мовою називається журавець).
14.06.2025 23:43 Ответить
Правильно називають.
Бо це саме іранський «Шахед 136» та його модифікації.
А «Герань 2», маскувальна легенда кацапів, типу то вони не з Ірану тягають збірки і вузли «Шахеда 136», якими вбивають Київ, Харків, Одєссу, а це приблуди скрєпниє «Гєрані 2», які дядівасі в проміжках запоїв, стругають у своїх засраних гаражах.
А Іран нє прічом !
«Єзраїль, проччч от Ірана !!!!»
15.06.2025 00:07 Ответить
Shahed-129: Ряд источников отмечает, что Shahed-129 был скопирован с израильского БПЛА Hermes 450, потерпевшего крушение в Иране. Также его называют "пиратской копией" американского ударного БПЛА MQ-1 Predator.
Shahed-131 и Shahed-136 (которые Россия использует под названием "Герань-2"): Прототипом для этих дронов, особенно Shahed-136, мог стать немецкий беспилотник DAR (Die Drohne Antiradar), разработанный в 1980-х годах. Также есть упоминания о возможном влиянии израильского дрона Harpy от Israel Aerospace Industries, который, в свою очередь, мог иметь прототипом немецкий DAR или южноафриканский ARD-10 от Kentron.
15.06.2025 00:13 Ответить
Тобто ,якщо підсумувати ваш текст, ви хотіли мені довести, що:

-у всих автомобільних ДТП на дорогах, винуваті винахідники Карл Бенц, Готтліб Даймлер, і фабрикант Генрі Форд?

Так?
15.06.2025 00:33 Ответить
Це ви мені хотіли це довести.
15.06.2025 00:41 Ответить
Тезісно, що я Вам доводив:
БПЛА «Шахед 136» та його модифікації, виробляє країна Іран.
«Герань 2», маскувальна легенда кацапів, щоб відвести санкції від Ірану, за постачання озброєння агрессору- россіі.»

Як Ви розумієте цей текст Вашими словами?
15.06.2025 01:12 Ответить
Те ж саме можу спитати стосовно свого тексту. Але Жигулі Фіатом не називають. Автомат калашникова Шмайсером також. Мабуть у Росії є й такі безпілотники, які можна було би назвати ізраїльськими, чи якимось ще. Але не називають.
показать весь комментарий
«Тогда, ітогі подвєдьом» (с).
Будь ласка, без пояснень, визначіться у питаннях:
1) - кого Ви підтримуєте у конфлікті Ірана з Ізраїлем: Іран? Ізраїль ?
2) - на Вашу думку, Крим належить: россії ? Україні ?

Відповідь: назва країни:
1).......
2).......
15.06.2025 07:56 Ответить
Та зрозуміло...якщо я за те, щоб Герані називали Геранями, то я підтримую Іран та вважаю Крим російським. А у конфлікті Ірана з Ізраїлем надто багато туману, щоб там когось підтримувати. Крим ЗАВЖДИ був український і ви не знайдете жодного документу, що існує держава з назвою росія.
16.06.2025 10:30 Ответить
16.06.2025 12:58 Ответить
Сподіваємось , що Зеленський вчасно поїхав на якусь важливу зустріч з яким небудь світовим лідером з Гвінєї -Бісау.
14.06.2025 23:51 Ответить
 
 