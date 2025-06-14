2 489 14
Атака "шахедов": в Киеве и области работает ПВО (обновлено)
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская ОГА.
"В регионе работают силы ПВО",- говорится в сообщении.
В военной администрации призвали не фотографировать и не снимать работу сил ПВО, а также не пренебрегать правилами безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в ОВА.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны.
"В столице работают силы ПВО. На город заходят БПЛА с разным направлений. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий14.06.2025 23:23 Ответить Ссылка
+3 stanis nasvaiko
показать весь комментарий14.06.2025 23:51 Ответить Ссылка
+2 віктор федорович #394174
показать весь комментарий14.06.2025 23:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо це саме іранський «Шахед 136» та його модифікації.
А «Герань 2», маскувальна легенда кацапів, типу то вони не з Ірану тягають збірки і вузли «Шахеда 136», якими вбивають Київ, Харків, Одєссу, а це приблуди скрєпниє «Гєрані 2», які дядівасі в проміжках запоїв, стругають у своїх засраних гаражах.
А Іран нє прічом !
«Єзраїль, проччч от Ірана !!!!»
Shahed-131 и Shahed-136 (которые Россия использует под названием "Герань-2"): Прототипом для этих дронов, особенно Shahed-136, мог стать немецкий беспилотник DAR (Die Drohne Antiradar), разработанный в 1980-х годах. Также есть упоминания о возможном влиянии израильского дрона Harpy от Israel Aerospace Industries, который, в свою очередь, мог иметь прототипом немецкий DAR или южноафриканский ARD-10 от Kentron.
-у всих автомобільних ДТП на дорогах, винуваті винахідники Карл Бенц, Готтліб Даймлер, і фабрикант Генрі Форд?
Так?
БПЛА «Шахед 136» та його модифікації, виробляє країна Іран.
«Герань 2», маскувальна легенда кацапів, щоб відвести санкції від Ірану, за постачання озброєння агрессору- россіі.»
Як Ви розумієте цей текст Вашими словами?
Будь ласка, без пояснень, визначіться у питаннях:
1) - кого Ви підтримуєте у конфлікті Ірана з Ізраїлем: Іран? Ізраїль ?
2) - на Вашу думку, Крим належить: россії ? Україні ?
Відповідь: назва країни:
1).......
2).......