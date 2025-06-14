УКР
Новини Атака БпЛА на Київщину
2 489 14

Атака "шахедів": у Києві та області працює ППО (оновлено)

Атака шахедів 14 червня на Київщину

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. У Києві та області працюють сили ППО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОВА.

"У регіоні працюють сили ППО",- йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації закликали не фотографувати та не знімати роботу сил ППО, а також не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали в ОВА.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

"У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних напрямків. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Топ коментарі
+8
показати весь коментар
14.06.2025 23:23 Відповісти
+3
Сподіваємось , що Зеленський вчасно поїхав на якусь важливу зустріч з яким небудь світовим лідером з Гвінєї -Бісау.
показати весь коментар
14.06.2025 23:51 Відповісти
+2
Їх Щахедами називають для солідарності з Ізраїлем і щоб російські слова не несли негативу? (Герань українською мовою називається журавець).
показати весь коментар
14.06.2025 23:43 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2025 23:23 Відповісти
І у Києві вже "шумно"(
показати весь коментар
14.06.2025 23:26 Відповісти
Їх Щахедами називають для солідарності з Ізраїлем і щоб російські слова не несли негативу? (Герань українською мовою називається журавець).
показати весь коментар
14.06.2025 23:43 Відповісти
Правильно називають.
Бо це саме іранський «Шахед 136» та його модифікації.
А «Герань 2», маскувальна легенда кацапів, типу то вони не з Ірану тягають збірки і вузли «Шахеда 136», якими вбивають Київ, Харків, Одєссу, а це приблуди скрєпниє «Гєрані 2», які дядівасі в проміжках запоїв, стругають у своїх засраних гаражах.
А Іран нє прічом !
«Єзраїль, проччч от Ірана !!!!»
показати весь коментар
15.06.2025 00:07 Відповісти
Shahed-129: Ряд источников отмечает, что Shahed-129 был скопирован с израильского БПЛА Hermes 450, потерпевшего крушение в Иране. Также его называют "пиратской копией" американского ударного БПЛА MQ-1 Predator.
Shahed-131 и Shahed-136 (которые Россия использует под названием "Герань-2"): Прототипом для этих дронов, особенно Shahed-136, мог стать немецкий беспилотник DAR (Die Drohne Antiradar), разработанный в 1980-х годах. Также есть упоминания о возможном влиянии израильского дрона Harpy от Israel Aerospace Industries, который, в свою очередь, мог иметь прототипом немецкий DAR или южноафриканский ARD-10 от Kentron.
показати весь коментар
15.06.2025 00:13 Відповісти
Тобто ,якщо підсумувати ваш текст, ви хотіли мені довести, що:

-у всих автомобільних ДТП на дорогах, винуваті винахідники Карл Бенц, Готтліб Даймлер, і фабрикант Генрі Форд?

Так?
показати весь коментар
15.06.2025 00:33 Відповісти
Це ви мені хотіли це довести.
показати весь коментар
15.06.2025 00:41 Відповісти
Тезісно, що я Вам доводив:
БПЛА «Шахед 136» та його модифікації, виробляє країна Іран.
«Герань 2», маскувальна легенда кацапів, щоб відвести санкції від Ірану, за постачання озброєння агрессору- россіі.»

Як Ви розумієте цей текст Вашими словами?
показати весь коментар
15.06.2025 01:12 Відповісти
Те ж саме можу спитати стосовно свого тексту. Але Жигулі Фіатом не називають. Автомат калашникова Шмайсером також. Мабуть у Росії є й такі безпілотники, які можна було би назвати ізраїльськими, чи якимось ще. Але не називають.
показати весь коментар
15.06.2025 05:36 Відповісти
«Тогда, ітогі подвєдьом» (с).
Будь ласка, без пояснень, визначіться у питаннях:
1) - кого Ви підтримуєте у конфлікті Ірана з Ізраїлем: Іран? Ізраїль ?
2) - на Вашу думку, Крим належить: россії ? Україні ?

Відповідь: назва країни:
1).......
2).......
показати весь коментар
15.06.2025 07:56 Відповісти
Та зрозуміло...якщо я за те, щоб Герані називали Геранями, то я підтримую Іран та вважаю Крим російським. А у конфлікті Ірана з Ізраїлем надто багато туману, щоб там когось підтримувати. Крим ЗАВЖДИ був український і ви не знайдете жодного документу, що існує держава з назвою росія.
показати весь коментар
16.06.2025 10:30 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 12:58 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2025 23:51 Відповісти
 
 