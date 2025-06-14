Атака "шахедів": у Києві та області працює ППО (оновлено)

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. У Києві та області працюють сили ППО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОВА.

"У регіоні працюють сили ППО",- йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації закликали не фотографувати та не знімати роботу сил ППО, а також не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали в ОВА.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

"У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних напрямків. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

