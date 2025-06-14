2 489 14
Атака "шахедів": у Києві та області працює ППО (оновлено)
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. У Києві та області працюють сили ППО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОВА.
"У регіоні працюють сили ППО",- йдеться в повідомленні.
У військовій адміністрації закликали не фотографувати та не знімати роботу сил ППО, а також не нехтувати правилами безпеки.
"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали в ОВА.
Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони.
"У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних напрямків. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Бо це саме іранський «Шахед 136» та його модифікації.
А «Герань 2», маскувальна легенда кацапів, типу то вони не з Ірану тягають збірки і вузли «Шахеда 136», якими вбивають Київ, Харків, Одєссу, а це приблуди скрєпниє «Гєрані 2», які дядівасі в проміжках запоїв, стругають у своїх засраних гаражах.
А Іран нє прічом !
«Єзраїль, проччч от Ірана !!!!»
Shahed-131 и Shahed-136 (которые Россия использует под названием "Герань-2"): Прототипом для этих дронов, особенно Shahed-136, мог стать немецкий беспилотник DAR (Die Drohne Antiradar), разработанный в 1980-х годах. Также есть упоминания о возможном влиянии израильского дрона Harpy от Israel Aerospace Industries, который, в свою очередь, мог иметь прототипом немецкий DAR или южноафриканский ARD-10 от Kentron.
-у всих автомобільних ДТП на дорогах, винуваті винахідники Карл Бенц, Готтліб Даймлер, і фабрикант Генрі Форд?
Так?
БПЛА «Шахед 136» та його модифікації, виробляє країна Іран.
«Герань 2», маскувальна легенда кацапів, щоб відвести санкції від Ірану, за постачання озброєння агрессору- россіі.»
Як Ви розумієте цей текст Вашими словами?
Будь ласка, без пояснень, визначіться у питаннях:
1) - кого Ви підтримуєте у конфлікті Ірана з Ізраїлем: Іран? Ізраїль ?
2) - на Вашу думку, Крим належить: россії ? Україні ?
Відповідь: назва країни:
1).......
2).......