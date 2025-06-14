Трамп обсудил с Нетаньяху возможность удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, - СМИ

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, если такой шаг станет необходимым для предотвращения получения Тегераном ядерного оружия.

Об этом заявил израильский журналист телеканала Channel 12 Барак Равид, сообщает Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

По словам израильских чиновников, которых цитирует Равид, Трамп передавал это сообщение Нетаньяху во время телефонных разговоров в течение последних нескольких недель.

Как отметил журналист, иранский объект Фордо может быть вне военных возможностей Израиля для его уничтожения.

В то же время Ревид добавил, что Белый дом официально отрицает, что Трамп рассматривает возможность удара США, заявив, что сейчас не время для нападения на Иран.

По данным полуофициального информационного агентства ISNA, Иран подтвердил, что объект в Фордо получил ограниченные повреждения в результате атак Израиля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что мира быть не может, если Иран имеет ядерное оружие.

