Трамп обсудил с Нетаньяху возможность удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, - СМИ

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, если такой шаг станет необходимым для предотвращения получения Тегераном ядерного оружия.

Об этом заявил израильский журналист телеканала Channel 12 Барак Равид, сообщает Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

По словам израильских чиновников, которых цитирует Равид, Трамп передавал это сообщение Нетаньяху во время телефонных разговоров в течение последних нескольких недель.

Как отметил журналист, иранский объект Фордо может быть вне военных возможностей Израиля для его уничтожения.

В то же время Ревид добавил, что Белый дом официально отрицает, что Трамп рассматривает возможность удара США, заявив, что сейчас не время для нападения на Иран.

По данным полуофициального информационного агентства ISNA, Иран подтвердил, что объект в Фордо получил ограниченные повреждения в результате атак Израиля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что мира быть не может, если Иран имеет ядерное оружие.

Смотрите также: Израиль продолжает атаковать Иран: бьет по газовым и нефтяным объектам в Тегеране и порту Бандар-Аббас. ВИДЕО

Автор: 

Израиль (2096) Иран (2074) Нетаньяху Биньямин (199) Трамп Дональд (6640)
Воно має хоч кудись примазатися, до чієїсь перемоги, щоб видати її за свою.
14.06.2025 23:57 Ответить
Рыжая псина проффи в ядерной сфере?
14.06.2025 23:55 Ответить
Рудий здавна виступає болванчиком в руках окурка. І окурок все частіше дає щиглі в довбню Рудому. От і побіг до Бібі спрашивать.
15.06.2025 00:47 Ответить
14.06.2025 23:55 Ответить
14.06.2025 23:57 Ответить
А прутін з трампом тепер домовиться бити по Українським АЄС... А що? Прецендент є бити ракетами по ядерним об'єктам.
І ці нелюди лякають світ ядерним апокаліпсисом... тьфу
15.06.2025 00:07 Ответить
"... ато путін нападьот!" (С)
15.06.2025 00:25 Ответить
зеленого граєш у расмеші смешного?
15.06.2025 00:27 Ответить
та ну. бити по українським АЕС - це те саме, що бити по Європі і по самій рашці. на це ніхто ніколи не піде.
15.06.2025 05:36 Ответить
«З 13 років Дональд Трамп - кадет приватної Нью-Йоркської військової академії. Заснований ще 1889 року заклад зосереджувався на традиційних цінностях, таких як лояльність до старших за званням та підзвітність. Своєю місією академія вбачала: "Загартувати розум, тіло та характер, прищепити самодисципліну". Решта пунктів звучать теж як план підготовки до війни: "озброїти знаннями та навичкам. Чотири стовпи успіху: знання, характер, лідерство, легка атлетика".

https://24tv.ua/education/osvita-donalda-trampa-kamali-garris-de-navchalisya-kandidati_n2679896
15.06.2025 00:11 Ответить
BBC

Військові аналітики зазначають, що лише США мають бомбардувальники та бомби для прориву бункерів, здатні знищити найглибші іранські ядерні об'єкти, особливо у Фордо.

Трамп обіцяв своєму електорату MAGA, що не розпочне жодних так званих "вічних воєн" на Близькому Сході. Але водночас багато республіканців підтримують уряд Ізраїлю та його думку, що саме зараз настав час домагатися зміни режиму в Тегерані.

Однак, якщо США стануть активним учасником бойових дій, це стане величезною ескалацією з довгими та потенційно нищівними наслідками.
14.06.2025 23:57 Ответить
Якщо Ірану не вдасться завдати шкоди добре захищеним військовим та іншим цілям в Ізраїлі, він завжди може націлити свої ракети на "легші" цілі в Перській затоці - особливо країни, які, на думку Тегерана, роками допомагали його ворогам.

У регіоні чимало об'єктів енергетики та інфраструктури. У 2019 році Іран звинувачували в атаці на нафтові родовища Саудівської Аравії, а його союзники - хусити - завдали ударів по цілях в ОАЕ у 2022 році.

Відтоді між Іраном та деякими країнами регіону відбулося певне потепління у відносинах.

Але ці країни також розміщують на своїй території американські авіабази. Деякі з них - хоч і непублічно - допомогли захистити Ізраїль від іранських ракетних атак минулого року.

Якщо по Перській затоці завдадуть удару, то ці країни, ймовірно, також вимагатимуть від США захисту з повітря - так само як і Ізраїль.
14.06.2025 23:58 Ответить
Ціни на нафту вже стрімко зростають.

Що, як Іран спробує перекрити Ормузьку протоку, ще більше обмеживши постачання нафти?

А що, як - на іншому боці Аравійського півострова - хусити в Ємені подвоять свої зусилля з атак на судноплавство в Червоному морі? Вони залишаються останніми так званими проксі-союзниками Ірану, відомими своєю непередбачуваністю та схильністю до ризику.
І не варто забувати, що є один чоловік, який виграє від зростання нафтових цін - путін, до чийого кремлівського бюджету раптово потечуть мільярди доларів на фінансування війни проти України.
15.06.2025 00:00 Ответить
так иранцы уже подружились с саудитами, ниче они бомбить не будут - в этом нет смысла
показать весь комментарий
Ага. По життю такі друзі, що і ворогів не треба.
показать весь комментарий
Не брешіть. Не зростають. Був сплеск 68 -> 77 в момнет удару, зараз знизилось до 72 і так вже день тримається з невеликими коливаннями. Якшо чогось більш глобального не буде - все за тиждень повернеться взад.
https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
15.06.2025 00:28 Ответить
Ризик дефіциту нафти може виникнути у разі, якщо бойові дії торкнуться інших великих нафтовидобувних країн регіону (Саудівської Аравії, Іраку або ОАЕ) - або якщо буде порушено прохід танкерів через Ормузську протоку. Через неї, за розрахунками МЕА, проходить до 30% світових морських постачань нафти.
15.06.2025 00:45 Ответить
Іран в останні місяці добував близько 3,4 млн барелів нафти на добу.
Від половини до двох третин іранської нафти йде на експорт - в основному в Китай.
3,4 млн барелів на добу - це близько 3% світового виробництва.
Загалом, за оцінкою МЕА, картель може збільшити видобуток на 6,5 млн барелів на добу, а може й зменшити.
15.06.2025 00:51 Ответить
На початку червня країни ОПЕК+ погодилися на чергове збільшення видобутку - на 411 тисяч барелів на добу з липня. На таку ж кількість видобуток зріс у травні і буде збільшений у червні. Мета - досягти зниження світових цін, що повинно призвести до скорочення виробництва нафти в США та інших країнах, з якими конкурує картель.
15.06.2025 01:07 Ответить
це все аналітика синтетична. світ вже знаходиться в рецессії і крокує до економічної кризи. під час кризи сировина падає. Тим можеш хоч 1000 поставити, але її просто не будуть купляти
показать весь комментарий
Патова ситуація - Ізраїль не може а Трамп не хоче - а добити потрібно
показать весь комментарий
В мене майже немає сумнівів що США затягнуть в цю війну і полетять томогавки, хотілось би тільки щоб ця війна швидко закінчилась поразкою Ірану і в пуйла стало на одного союзника менше
показать весь комментарий
там де влазить трамп стає тільки гірше..
показать весь комментарий
толку від тих томагавків? трампон не влізе у війну на суші, тому що - вибори.. а без суші - толку не буде
показать весь комментарий
а лізти і не потрібно, просто скинути з Б2 надважку протибункерну бімбу на заводи по виробництву зброї та ядерних обєктах.
все, це на довгі роки відібє бажання у релігійних фанатиків воювати, якщо їх до того на вила не піднімуть місцеві раби.
показать весь комментарий
чим закінчилася победаносная війна з фанатиками в Афгані?
показать весь комментарий
А навіщо вести наземну війну?

Вбомбити всю інфраструкутуру в пил і все.
Захоплення території чи зміна режиму не є цілями цієї операції.
показать весь комментарий
Просто разрушить страну - герои, да.
показать весь комментарий
Не просто, а за діло.
Чи вони ядерну бомбу роблять з мирними цілями?

У них є вибір - припинити розробку ЯЗ і впустити спостерігачів або жити у бронзовій добі і навчатися заново видобувати вогонь.
показать весь комментарий
Ты Путина также оправдываешь?
показать весь комментарий
Ти бачиш якісь паралелі?

Ми погрожували знищити Росію?
Ми створювали проксі-армії для вторгнення в Росію?

А аятолли з 70-х років тільки і займалися, що тероризмом та погрозами. І знищення Ізраїлю є їх головною метою існування.

Так що, якщо вже проводити паралелі, то Іран по відношенню до Їзраїля - це якраз така ж загроза, як Роіся для України.

І, якщо б ми могли вбомбити РФ у пил, то це було б цілком виправдано.
15.06.2025 03:07 Ответить
Да ладно тебе. Русские прямо тоже самое пишут - это за то что на Майдане говорили "кто не скаче, тот москаль" и "москаляку на гилляку". Или там более современные новости - как они ликуют когда там детям отрывает ноги. Если ты думаешь что только Израиль может чувствовать себя обиженным - русские тоже считают что их все вокруг обижают и хотят обидеть.

Россия считает нас угрозой короче. Также как Израиль считает угрозой Иран или там еще кого-то.
показать весь комментарий
Русские это называют русофобией. Вот все вокруг русофобы и хотят обидеть святую Россиюшку.
показать весь комментарий
вони так вважають через свою вивернуту пропаганду, а не тому, що так є насправді. і прикриваються тими всіма речовками про москаляку на гілляку і про русофобію... не було ніякої москаляки на гілляку, а кацапи уже насипали дамбу до острова Тузли. а ще раніше у 90-х хотіли через бунт свого мєшкова Крим відтяпати. і тоді ніхто не кричав москаляку на гілляку. навіть зброю ядерну віддали їм. тож тут оці всі кацапські наративи про русофобію якусь є надуманими кремлівською пропагандонмашиною і не мають абсолютно ніякого відношення до реальності.
показать весь комментарий
Ну да. Тем не менее так работает пропаганда. Берет какую-то чушь и раздувает, чтобы люди возмущались и ненавидели. А если нечего брать, то выдумывает.
показать весь комментарий
саме так. фошизди, нацисти, распятиє мальчікі в трусіках.
показать весь комментарий
ну так а що буде цілями "майбутньої сво" американців? вони вже добомбили афган, що він лише радікалізувався і на цьому вони злилися. в іране буде те саме. і "великій воєночальнік" бібі отримає вже реальну війну. Хоча, як ми побачили, він здрисне і буде потужно керувати в ізгнанії
показать весь комментарий
Здається Іран менше зло ніж союз кацапів, американців і китайців.
показать весь комментарий
У твоєму тексті є невеличка неточність , повинно бути так : "Здається Іран найменше зло у союзі кацапів, американців і китайців."
показать весь комментарий
немає ніякого союзу американців, китайців і кацапів. а іранський режим - це шавка китайців і кацапів і вони роблять те, що їм наказуть з мацкви чи з Пекіна. тому тут усе послідовно і правильно роблять. відрізати щупальця у цих двох імперій - кацапії і комуняцького Китаю. Почали ті щупальця рубати з Сирії, коли викинули Асада. Тепер взялись за Іран. через кілька тижнів з величезною ймовірністю в Ірані уже не буде режиму аятол. їх місцеві будуть душити їхніми же рушниками за те, у що ті рушники перетворили свою країну за ті десятиліття, коли захопили владу в Ірані.
показать весь комментарий
Так я і повірив)Трампону щось скажи і він ***** одразу,а той до іранців))насмішили))Трампон просто не приший ****" рукав в усьому,і рейтинги тойво...тому хоче брехнею примаститися)
показать весь комментарий
15.06.2025 00:20 Ответить
Можливість була позавчора. Фордо був вражений вчора, згідно з повідомленням ізраїльських медіа. Сьогодні це вже можна обговорювати з Трампом без загрози компрометації операції та зважаючи на його не посередні розумові здібності.
показать весь комментарий
Іранський об'єкт збагачення урану у Фордо та будівництво важководного ядерного реактора в Хондабе не були пошкоджені внаслідок ізраїльських атак, повідомило в суботу, 14 червня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму акаунті в Х.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Бийте! Бо буде тягнути, випитувати подробиці, щоб доповісти в кремль
показать весь комментарий
GBU-57 им в помощь. И надписи на гифке впридачу.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
На главного аятоллу тоже что нибудь скиньте,освободите иранский народ от ***...ых фанатиков.
показать весь комментарий
