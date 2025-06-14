Трамп обговорив з Нетаньягу можливість удару по іранському ядерному об’єкту в Фордо, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість завдання удару по іранському ядерному об'єкту в Фордо, якщо такий крок стане необхідним для запобігання отримання Тегераном ядерної зброї.

Про це заявив ізраїльський журналіст телеканалу Channel 12 Барак Равід, повідомляє Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

За словами ізраїльських чиновників, яких цитує Равід, Трамп передавав це повідомлення Нетаньягу під час телефонних розмов упродовж останніх кількох тижнів.

Як зазначив журналіст, іранський об'єкт Фордо може бути поза межами військових можливостей Ізраїлю для його знищення.

Водночас Ревід додав, що Білий дім офіційно заперечив, що Трамп розглядає можливість удару США, заявивши, що зараз не час для нападу на Іран.

За даними напівофіційного інформаційного агентства ISNA, Іран підтвердив, що об'єкт у Фордо зазнав обмежених пошкоджень внаслідок атак Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що миру бути не може, якщо Іран має ядерну зброю.

