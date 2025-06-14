Трамп обговорив з Нетаньягу можливість удару по іранському ядерному об’єкту в Фордо, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість завдання удару по іранському ядерному об'єкту в Фордо, якщо такий крок стане необхідним для запобігання отримання Тегераном ядерної зброї.
Про це заявив ізраїльський журналіст телеканалу Channel 12 Барак Равід, повідомляє Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.
За словами ізраїльських чиновників, яких цитує Равід, Трамп передавав це повідомлення Нетаньягу під час телефонних розмов упродовж останніх кількох тижнів.
Як зазначив журналіст, іранський об'єкт Фордо може бути поза межами військових можливостей Ізраїлю для його знищення.
Водночас Ревід додав, що Білий дім офіційно заперечив, що Трамп розглядає можливість удару США, заявивши, що зараз не час для нападу на Іран.
За даними напівофіційного інформаційного агентства ISNA, Іран підтвердив, що об'єкт у Фордо зазнав обмежених пошкоджень внаслідок атак Ізраїлю.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що миру бути не може, якщо Іран має ядерну зброю.
І ці нелюди лякають світ ядерним апокаліпсисом... тьфу
https://24tv.ua/education/osvita-donalda-trampa-kamali-garris-de-navchalisya-kandidati_n2679896
Військові аналітики зазначають, що лише США мають бомбардувальники та бомби для прориву бункерів, здатні знищити найглибші іранські ядерні об'єкти, особливо у Фордо.
Трамп обіцяв своєму електорату MAGA, що не розпочне жодних так званих "вічних воєн" на Близькому Сході. Але водночас багато республіканців підтримують уряд Ізраїлю та його думку, що саме зараз настав час домагатися зміни режиму в Тегерані.
Однак, якщо США стануть активним учасником бойових дій, це стане величезною ескалацією з довгими та потенційно нищівними наслідками.
У регіоні чимало об'єктів енергетики та інфраструктури. У 2019 році Іран звинувачували в атаці на нафтові родовища Саудівської Аравії, а його союзники - хусити - завдали ударів по цілях в ОАЕ у 2022 році.
Відтоді між Іраном та деякими країнами регіону відбулося певне потепління у відносинах.
Але ці країни також розміщують на своїй території американські авіабази. Деякі з них - хоч і непублічно - допомогли захистити Ізраїль від іранських ракетних атак минулого року.
Якщо по Перській затоці завдадуть удару, то ці країни, ймовірно, також вимагатимуть від США захисту з повітря - так само як і Ізраїль.
Що, як Іран спробує перекрити Ормузьку протоку, ще більше обмеживши постачання нафти?
А що, як - на іншому боці Аравійського півострова - хусити в Ємені подвоять свої зусилля з атак на судноплавство в Червоному морі? Вони залишаються останніми так званими проксі-союзниками Ірану, відомими своєю непередбачуваністю та схильністю до ризику.
І не варто забувати, що є один чоловік, який виграє від зростання нафтових цін - путін, до чийого кремлівського бюджету раптово потечуть мільярди доларів на фінансування війни проти України.
https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
Від половини до двох третин іранської нафти йде на експорт - в основному в Китай.
3,4 млн барелів на добу - це близько 3% світового виробництва.
Загалом, за оцінкою МЕА, картель може збільшити видобуток на 6,5 млн барелів на добу, а може й зменшити.
все, це на довгі роки відібє бажання у релігійних фанатиків воювати, якщо їх до того на вила не піднімуть місцеві раби.
Вбомбити всю інфраструкутуру в пил і все.
Захоплення території чи зміна режиму не є цілями цієї операції.
Чи вони ядерну бомбу роблять з мирними цілями?
У них є вибір - припинити розробку ЯЗ і впустити спостерігачів або жити у бронзовій добі і навчатися заново видобувати вогонь.
Ми погрожували знищити Росію?
Ми створювали проксі-армії для вторгнення в Росію?
А аятолли з 70-х років тільки і займалися, що тероризмом та погрозами. І знищення Ізраїлю є їх головною метою існування.
Так що, якщо вже проводити паралелі, то Іран по відношенню до Їзраїля - це якраз така ж загроза, як Роіся для України.
І, якщо б ми могли вбомбити РФ у пил, то це було б цілком виправдано.
Россия считает нас угрозой короче. Также как Израиль считает угрозой Иран или там еще кого-то.