Враг нанес удар по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Кременчуге: вспыхнули пожары, есть повреждения (обновлено). ФОТОрепортаж
Сегодня, 15 июня 2025 года, ночью враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА на территорию Полтавской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами ПВО.
Где последствия?
По данным ОВА, в Кременчугской громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.
В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС.
В Чутовской громаде из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.
"К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Позже в ГСЧС показали последствия атаки на Кременчуг.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зате в американських новинах , мабуть трампових, показують як "українці"- міщани рятуються від бомбардування рашкою - біжить купа чорних і брудних десь у пустелі на фоні поваленої інфраструктури. А !!! Це ж сектор Гази.
Але вони спеціально представляють нас якимись недорозвиненими чурками, на яких можна щось покласти
А в сейфі, ще й помповик 12 калбіру.
Та й то проблеми.
А згадайте, як руйнували оборону України з квітня 2019.
Чи ви нєвкурсє?
Змиритись з цим законом означає з тим що ти раб . Нах такі закони .
Американці до прикладу для своєї армії так і зробили, причому собівартість кінцева, у них вийшла 300 у.е. з більшим функціоналом роїння та захват цілі і кращою якістю, чим те що держава зараз віддає в частини. Причому в США собівартість виробництва явно більша чим у нас.
Вже четвертий рік йде незаконна війна а параші тільки пальчиком грозять - а-я-яй, так ніззя...
Чи орді потрібні виправдання та закони? Чи ще комусь, хто розпочинає агресивну війну тому що так хоче?
Виявляється, ми такі потужні, що можемо повністю самотужки вже четвертий рік вести відкриту війну з другою армією світу.
Ще гірше з міжнародним правом. Бо ті, хто повинен був бути першими його захисниками, стали союзниками тоталітарних диктатур і разом з ними з захватом руйнують міжнародне право. Все йде до того, що ООН обвалиться точно также, як і Ліга націй. Тобто міжнародне право зрештою буде поховане в Маріанській впадині. І що тоді буде?
Яка ніх не давала , не дає , і давати , і навіть продавати - не збирається . Навпаки відбирає надане раніше , минулою владою .
І Ірану під санкціями гіперзвукова ракета є. А в Україні , яка давно виготовляла ракети і мала повний цикл виробництва, нема. Зеля ще і саудитам все продав
Ми більше не можемо покладатися на Америку ,
як на надійного гаранта безпеки.
Ми маємо бути здатними жити й захищати себе в цьому світі самостійно!!