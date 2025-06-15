РУС
Новости Удар россиян по Полтавщине
11 558 29

Враг нанес удар по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Кременчуге: вспыхнули пожары, есть повреждения (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июня 2025 года, ночью враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА на территорию Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами ПВО.

Где последствия?

По данным ОВА, в Кременчугской громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС.

В Чутовской громаде из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.

"К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Позже в ГСЧС показали последствия атаки на Кременчуг.

Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу

Автор: 

Кременчуг (381) обстрел (29613) Полтавская область (1267) Кременчугский район (49)
+32
Забудьте вже по ту америку. Всім похер. Вертайтесь в реальний Світ де законом є право сильного і де одні диктують свою волю іншим. Вся "цивілізованість" людства - всього лише фасадна рекламна дурілка картонна. Фантазії, не більше.
15.06.2025 09:25 Ответить
+14
Подякуйте зеленському що в Україні nihuya не виробляється. А американцям за те що хоть щось дають. Безкоштовно.
15.06.2025 09:32 Ответить
+14
Все вірно вона пише . Мається на увазі нинішня влада США . На чолі з іржавим гандоном .
Яка ніх не давала , не дає , і давати , і навіть продавати - не збирається . Навпаки відбирає надане раніше , минулою владою .
15.06.2025 09:38 Ответить
подякуйте американцям що віддали засоби протидії безпілотникам в Ізраїль
15.06.2025 09:17 Ответить
50+ шахедів, балістика, іскандери, кинджали- весь набір на Кременчуг полетів
Зате в американських новинах , мабуть трампових, показують як "українці"- міщани рятуються від бомбардування рашкою - біжить купа чорних і брудних десь у пустелі на фоні поваленої інфраструктури. А !!! Це ж сектор Гази.
Але вони спеціально представляють нас якимись недорозвиненими чурками, на яких можна щось покласти
15.06.2025 09:20 Ответить
У нормальних людей, в квартирах нормальні двері.
А в сейфі, ще й помповик 12 калбіру.
Та й то проблеми.
А згадайте, як руйнували оборону України з квітня 2019.
Чи ви нєвкурсє?
15.06.2025 09:41 Ответить
Це дурний закон . Для рабів .
Змиритись з цим законом означає з тим що ти раб . Нах такі закони .
15.06.2025 09:32 Ответить
А хто диктує свою волю Ізраїлю?
15.06.2025 09:34 Ответить
Бібі Нєтаніягу
15.06.2025 23:38 Ответить
І завжди так було рахуються тільки з сильними, а ми за стільки років війни ніх... не змінили від довоєнного періоду щоб стати сильними, все тримається тільки на китайських беспілотниках, навіть елементарні деталі, камери, спаяні плати, двигуни, можна було давно лінії закупити і в нас випускати або в Сх. Європі виробництво розвернути, щоб не бути залежним від союзника раші Китаю.
Американці до прикладу для своєї армії так і зробили, причому собівартість кінцева, у них вийшла 300 у.е. з більшим функціоналом роїння та захват цілі і кращою якістю, чим те що держава зараз віддає в частини. Причому в США собівартість виробництва явно більша чим у нас.
15.06.2025 09:51 Ответить
Просування цієї тези вигідно росії, бо тоді війна з Україною стає повністю законною та виправданою.
15.06.2025 11:15 Ответить
Та що ви кажете?
Вже четвертий рік йде незаконна війна а параші тільки пальчиком грозять - а-я-яй, так ніззя...
Чи орді потрібні виправдання та закони? Чи ще комусь, хто розпочинає агресивну війну тому що так хоче?
15.06.2025 11:24 Ответить
І зброю та гроші нам не дають, і розвідданими не діляться, і санкції взагалі ніякі не вводять.
Виявляється, ми такі потужні, що можемо повністю самотужки вже четвертий рік вести відкриту війну з другою армією світу.
15.06.2025 11:25 Ответить
Войцехівський, кінчайте вже "юридичну" херню нести про правила та закони в нашій країні, коли ЗЕлуплена тварина насрала на саму КОНСТИТУЦІЮ. Вам що, пояснювати як і в чому? Вже самий тупий дурень зрозумів, або мав зрозуміти, що право і закон в нашій країні в руках тих, хто ними володіє. А це держава, тобто її вищі і не дуже чиновники. А це не ті, кого називають "простими людьми".
Ще гірше з міжнародним правом. Бо ті, хто повинен був бути першими його захисниками, стали союзниками тоталітарних диктатур і разом з ними з захватом руйнують міжнародне право. Все йде до того, що ООН обвалиться точно также, як і Ліга націй. Тобто міжнародне право зрештою буде поховане в Маріанській впадині. І що тоді буде?
15.06.2025 22:02 Ответить
Все вірно вона пише . Мається на увазі нинішня влада США . На чолі з іржавим гандоном .
Яка ніх не давала , не дає , і давати , і навіть продавати - не збирається . Навпаки відбирає надане раніше , минулою владою .
15.06.2025 09:38 Ответить
А чого я маю йому дякувати ? Нехай його виборці йому і дякують.
І Ірану під санкціями гіперзвукова ракета є. А в Україні , яка давно виготовляла ракети і мала повний цикл виробництва, нема. Зеля ще і саудитам все продав
15.06.2025 10:09 Ответить
подякуй *****, і прокацапським виборцям 2019 року.
15.06.2025 09:35 Ответить
Давайте не будемо, бо я зараз подивлюсь конкретно по областях хто за кого у яких відсотках голосував
15.06.2025 15:00 Ответить
І тут США винні,а де Українське ППО?Чи недомірок буде брехати і красти,а нам без коштовно зброю даватимуть?
15.06.2025 09:52 Ответить
В Ізраїлі під час війни влада не розкрадає тисячі вагонів гум. допомоги, тисячі вагонів зерна із держ. резерву і сотні млд. гривень бюджетних грошей. А також в умовах війни не використовує кошти на висадку квіточок, не міняє за млд. грв.зелені світофори на смагардові. ПС. А також на кантується в сховищі біля мангала нюхаючи кокс.
15.06.2025 11:52 Ответить
Саме час вдарити по перевалці нафти в Новоросійську...
15.06.2025 09:51 Ответить
Для нас, для України та Європи, висновок один: необхідно терміново здобувати стратегічну автономію.
Ми більше не можемо покладатися на Америку ,
як на надійного гаранта безпеки.
Ми маємо бути здатними жити й захищати себе в цьому світі самостійно!!
15.06.2025 10:32 Ответить
Зараз зявилось багато відосиків як фейкові бійці кунг фу визивають на бій реальних бійців за те що ті сміються з їх навичок. Результат боїв всим наглядно продемонстрований не раз, але цікаво інше, що ті так би мовити кунгфуїсти реально вірять в свою перемогу до початку самого махача. Ось так і тут багато в коментах неадекватів які і не зрозуміють що мова саме про них)) Сумно інше що у них є право голосу і їх стадна більшість веде як правило до самознищення і себе і адекватних людей рядом з ними, які сприймають дійсність цілком реалістично.
15.06.2025 11:36 Ответить
Так Україна бье по кацапський НПЗ чи ні?
15.06.2025 16:01 Ответить
Нi
15.06.2025 19:02 Ответить
 
 