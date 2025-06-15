УКР
Новини Удар росіян по Полтавщині
11 558 29

Ворог ударив по об’єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуці: спалахнули пожежі, є пошкодження (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 червня 2025 року, вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА на територію Полтавської області. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО.

Де є наслідки?

За даними ОВА, у Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.

У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджено житлові будинки та автівки.

"На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Згодом у ДСНС показали наслідки атаки на Кременчук.

Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу

Топ коментарі
+32
Забудьте вже по ту америку. Всім похер. Вертайтесь в реальний Світ де законом є право сильного і де одні диктують свою волю іншим. Вся "цивілізованість" людства - всього лише фасадна рекламна дурілка картонна. Фантазії, не більше.
показати весь коментар
15.06.2025 09:25 Відповісти
+14
Подякуйте зеленському що в Україні nihuya не виробляється. А американцям за те що хоть щось дають. Безкоштовно.
показати весь коментар
15.06.2025 09:32 Відповісти
+14
Все вірно вона пише . Мається на увазі нинішня влада США . На чолі з іржавим гандоном .
Яка ніх не давала , не дає , і давати , і навіть продавати - не збирається . Навпаки відбирає надане раніше , минулою владою .
показати весь коментар
15.06.2025 09:38 Відповісти
подякуйте американцям що віддали засоби протидії безпілотникам в Ізраїль
показати весь коментар
15.06.2025 09:17 Відповісти
50+ шахедів, балістика, іскандери, кинджали- весь набір на Кременчуг полетів
Зате в американських новинах , мабуть трампових, показують як "українці"- міщани рятуються від бомбардування рашкою - біжить купа чорних і брудних десь у пустелі на фоні поваленої інфраструктури. А !!! Це ж сектор Гази.
Але вони спеціально представляють нас якимись недорозвиненими чурками, на яких можна щось покласти
показати весь коментар
15.06.2025 09:20 Відповісти
У нормальних людей, в квартирах нормальні двері.
А в сейфі, ще й помповик 12 калбіру.
Та й то проблеми.
А згадайте, як руйнували оборону України з квітня 2019.
Чи ви нєвкурсє?
показати весь коментар
15.06.2025 09:41 Відповісти
Це дурний закон . Для рабів .
Змиритись з цим законом означає з тим що ти раб . Нах такі закони .
показати весь коментар
15.06.2025 09:32 Відповісти
А хто диктує свою волю Ізраїлю?
показати весь коментар
15.06.2025 09:34 Відповісти
Бібі Нєтаніягу
показати весь коментар
15.06.2025 23:38 Відповісти
І завжди так було рахуються тільки з сильними, а ми за стільки років війни ніх... не змінили від довоєнного періоду щоб стати сильними, все тримається тільки на китайських беспілотниках, навіть елементарні деталі, камери, спаяні плати, двигуни, можна було давно лінії закупити і в нас випускати або в Сх. Європі виробництво розвернути, щоб не бути залежним від союзника раші Китаю.
Американці до прикладу для своєї армії так і зробили, причому собівартість кінцева, у них вийшла 300 у.е. з більшим функціоналом роїння та захват цілі і кращою якістю, чим те що держава зараз віддає в частини. Причому в США собівартість виробництва явно більша чим у нас.
показати весь коментар
15.06.2025 09:51 Відповісти
Просування цієї тези вигідно росії, бо тоді війна з Україною стає повністю законною та виправданою.
показати весь коментар
15.06.2025 11:15 Відповісти
Та що ви кажете?
Вже четвертий рік йде незаконна війна а параші тільки пальчиком грозять - а-я-яй, так ніззя...
Чи орді потрібні виправдання та закони? Чи ще комусь, хто розпочинає агресивну війну тому що так хоче?
показати весь коментар
15.06.2025 11:24 Відповісти
І зброю та гроші нам не дають, і розвідданими не діляться, і санкції взагалі ніякі не вводять.
Виявляється, ми такі потужні, що можемо повністю самотужки вже четвертий рік вести відкриту війну з другою армією світу.
показати весь коментар
15.06.2025 11:25 Відповісти
Войцехівський, кінчайте вже "юридичну" херню нести про правила та закони в нашій країні, коли ЗЕлуплена тварина насрала на саму КОНСТИТУЦІЮ. Вам що, пояснювати як і в чому? Вже самий тупий дурень зрозумів, або мав зрозуміти, що право і закон в нашій країні в руках тих, хто ними володіє. А це держава, тобто її вищі і не дуже чиновники. А це не ті, кого називають "простими людьми".
Ще гірше з міжнародним правом. Бо ті, хто повинен був бути першими його захисниками, стали союзниками тоталітарних диктатур і разом з ними з захватом руйнують міжнародне право. Все йде до того, що ООН обвалиться точно также, як і Ліга націй. Тобто міжнародне право зрештою буде поховане в Маріанській впадині. І що тоді буде?
показати весь коментар
15.06.2025 22:02 Відповісти
А чого я маю йому дякувати ? Нехай його виборці йому і дякують.
І Ірану під санкціями гіперзвукова ракета є. А в Україні , яка давно виготовляла ракети і мала повний цикл виробництва, нема. Зеля ще і саудитам все продав
показати весь коментар
15.06.2025 10:09 Відповісти
подякуй *****, і прокацапським виборцям 2019 року.
показати весь коментар
15.06.2025 09:35 Відповісти
Давайте не будемо, бо я зараз подивлюсь конкретно по областях хто за кого у яких відсотках голосував
показати весь коментар
15.06.2025 15:00 Відповісти
І тут США винні,а де Українське ППО?Чи недомірок буде брехати і красти,а нам без коштовно зброю даватимуть?
показати весь коментар
15.06.2025 09:52 Відповісти
В Ізраїлі під час війни влада не розкрадає тисячі вагонів гум. допомоги, тисячі вагонів зерна із держ. резерву і сотні млд. гривень бюджетних грошей. А також в умовах війни не використовує кошти на висадку квіточок, не міняє за млд. грв.зелені світофори на смагардові. ПС. А також на кантується в сховищі біля мангала нюхаючи кокс.
показати весь коментар
15.06.2025 11:52 Відповісти
Саме час вдарити по перевалці нафти в Новоросійську...
показати весь коментар
15.06.2025 09:51 Відповісти
Для нас, для України та Європи, висновок один: необхідно терміново здобувати стратегічну автономію.
Ми більше не можемо покладатися на Америку ,
як на надійного гаранта безпеки.
Ми маємо бути здатними жити й захищати себе в цьому світі самостійно!!
показати весь коментар
15.06.2025 10:32 Відповісти
Зараз зявилось багато відосиків як фейкові бійці кунг фу визивають на бій реальних бійців за те що ті сміються з їх навичок. Результат боїв всим наглядно продемонстрований не раз, але цікаво інше, що ті так би мовити кунгфуїсти реально вірять в свою перемогу до початку самого махача. Ось так і тут багато в коментах неадекватів які і не зрозуміють що мова саме про них)) Сумно інше що у них є право голосу і їх стадна більшість веде як правило до самознищення і себе і адекватних людей рядом з ними, які сприймають дійсність цілком реалістично.
показати весь коментар
15.06.2025 11:36 Відповісти
Так Україна бье по кацапський НПЗ чи ні?
показати весь коментар
15.06.2025 16:01 Відповісти
Нi
показати весь коментар
15.06.2025 19:02 Відповісти
 
 