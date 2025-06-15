Ворог ударив по об’єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуці: спалахнули пожежі, є пошкодження (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні, 15 червня 2025 року, вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА на територію Полтавської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО.
Де є наслідки?
За даними ОВА, у Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.
Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.
Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.
У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджено житлові будинки та автівки.
"На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Згодом у ДСНС показали наслідки атаки на Кременчук.
