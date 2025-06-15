Россияне ударили дроном по пригороду Херсона: два человека получили ранения

Днем воскресенья, 15 июня, российские оккупанты атаковали беспилотником Камышаны вблизи Херсона. Пострадали два человека.

Об этом в телеграм сообщила Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие сброса россиянами взрывчатки с дрона около 15:30 в Камышанах пострадал 55-летний мужчина. У него минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия, осколочные ранения головы и предплечья. В состоянии средней тяжести пострадавший доставлен в больницу", - сказано в сообщении.

Также из-за вражеской дроновой атаки пострадала 53-летняя женщина. У нее диагностировали контузию, взрывную травму и осколочное ранение спины

Читайте также: Россияне обстреляли Антоновку и Камышаны: погиб мужчина, двое ранены