Россияне ударили дроном по пригороду Херсона: два человека получили ранения
Днем воскресенья, 15 июня, российские оккупанты атаковали беспилотником Камышаны вблизи Херсона. Пострадали два человека.
Об этом в телеграм сообщила Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие сброса россиянами взрывчатки с дрона около 15:30 в Камышанах пострадал 55-летний мужчина. У него минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия, осколочные ранения головы и предплечья. В состоянии средней тяжести пострадавший доставлен в больницу", - сказано в сообщении.
Также из-за вражеской дроновой атаки пострадала 53-летняя женщина. У нее диагностировали контузию, взрывную травму и осколочное ранение спины
