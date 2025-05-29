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Новости обстрелы Херсонщины
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Россияне обстреляли Антоновку и Камышаны: погиб мужчина, двое ранены

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

Российские войска 29 мая обстреляли из артиллерии Антоновку и Камышаны в Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Около 13:00 в результате удара по Антоновке погиб 27-летний мужчина, который находился в доме.

После 15:00 россияне ударили по Камышанам. По данным Херсонской ГВА, ранения получила 79-летняя местная жительница - у нее контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Медики оказали ей помощь на месте.

Также в Камышанах пострадал 64-летний мужчина с подобными травмами. Ему также оказали медицинскую помощь.

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Автор: 

обстрел (27685) Херсонская область (4862) Херсонский район (329) Антоновка (74) Камышаны (19)


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29.05.2025 18:16 Ответить
Ударів у відповідь традиційно нема. Бо рассіани можуть вийти із зони комфорту. Жодні попередники так за комфорт рассіан не переживали. Це жесть.
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29.05.2025 18:24 Ответить
 
 