Россияне обстреляли Антоновку и Камышаны: погиб мужчина, двое ранены
Российские войска 29 мая обстреляли из артиллерии Антоновку и Камышаны в Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Около 13:00 в результате удара по Антоновке погиб 27-летний мужчина, который находился в доме.
После 15:00 россияне ударили по Камышанам. По данным Херсонской ГВА, ранения получила 79-летняя местная жительница - у нее контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Медики оказали ей помощь на месте.
Также в Камышанах пострадал 64-летний мужчина с подобными травмами. Ему также оказали медицинскую помощь.
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Чайка Київ
показать весь комментарий29.05.2025 18:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Jolli Rabbit
показать весь комментарий29.05.2025 18:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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