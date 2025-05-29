Росіяни обстріляли Антонівку та Комишани: загинув чоловік, двоє поранені
Російські війська 29 травня обстріляли з артилерії Антонівку та Комишани на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 13:00 унаслідок удару по Антонівці загинув 27-річний чоловік, який перебував у будинку.
Після 15:00 росіяни вдарили по Комишанах. За даними Херсонської МВА, поранення дістала 79-річна місцева жителька - у неї контузія, вибухова і закрита черепно-мозкова травми. Медики надали їй допомогу на місці.
Також у Комишанах постраждав 64-річний чоловік з подібними травмами. Йому також надали медичну допомогу.
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показати весь коментар29.05.2025 18:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар29.05.2025 18:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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