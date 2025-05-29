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Новини обстріли Херсонщини
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Росіяни обстріляли Антонівку та Комишани: загинув чоловік, двоє поранені

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

Російські війська 29 травня обстріляли з артилерії Антонівку та Комишани на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 13:00 унаслідок удару по Антонівці загинув 27-річний чоловік, який перебував у будинку.

Після 15:00 росіяни вдарили по Комишанах. За даними Херсонської МВА, поранення дістала 79-річна місцева жителька - у неї контузія, вибухова і закрита черепно-мозкова травми. Медики надали їй допомогу на місці.

Також у Комишанах постраждав 64-річний чоловік з подібними травмами. Йому також надали медичну допомогу.

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Автор: 

обстріл (29006) Херсонська область (5851) Херсонський район (336) Антонівка (74) Комишани (19)


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29.05.2025 18:16 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно нема. Бо рассіани можуть вийти із зони комфорту. Жодні попередники так за комфорт рассіан не переживали. Це жесть.
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29.05.2025 18:24 Відповісти
 
 