Росіяни обстріляли Антонівку та Комишани: загинув чоловік, двоє поранені

Російські війська 29 травня обстріляли з артилерії Антонівку та Комишани на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 13:00 унаслідок удару по Антонівці загинув 27-річний чоловік, який перебував у будинку.

Після 15:00 росіяни вдарили по Комишанах. За даними Херсонської МВА, поранення дістала 79-річна місцева жителька - у неї контузія, вибухова і закрита черепно-мозкова травми. Медики надали їй допомогу на місці.

Також у Комишанах постраждав 64-річний чоловік з подібними травмами. Йому також надали медичну допомогу.

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