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Новини Обстріли Запорізької області
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РФ вдарила КАБами по Верхній Терсі на Запоріжжі: загинули 2 людини, троє постраждали

Обстріл Верхньої Терси. Загинули двоє людей

Російські війська вдарили по Верхній Терсі Запорізької області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Керованими авіабомбами зруйновані та пошкоджені будинки. Загинули двоє чоловіків. Трьом людям - двом жінкам і чоловікові знадобилася допомога медиків", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти вдарили по фермерському господарству на Миколаївщині, одна людина загинула. ФОТО

Автор: 

обстріл (29006) Запорізька область (3701) Пологівський район (62) Верхня Терса (3)


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