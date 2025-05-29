РФ вдарила КАБами по Верхній Терсі на Запоріжжі: загинули 2 людини, троє постраждали
Російські війська вдарили по Верхній Терсі Запорізької області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Керованими авіабомбами зруйновані та пошкоджені будинки. Загинули двоє чоловіків. Трьом людям - двом жінкам і чоловікові знадобилася допомога медиків", - йдеться в повідомленні.
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