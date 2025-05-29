Окупанти вдарили по фермерському господарству на Миколаївщині, одна людина загинула. ФОТО
Вдень 29 травня російські загарбники вдарили балістикою по Горохівській громаді Миколаївської області, поцілили у фермерське господарство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
Поранено четверо працівників підприємства. Троє у важкому стані. За їх життя боряться медики.
Згодом Кім повідомив, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар29.05.2025 11:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар29.05.2025 11:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар29.05.2025 11:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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