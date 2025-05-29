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Новини Фото Обстріли Миколаївщини
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Окупанти вдарили по фермерському господарству на Миколаївщині, одна людина загинула. ФОТО

Вдень 29 травня російські загарбники вдарили балістикою по Горохівській громаді Миколаївської області, поцілили у фермерське господарство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Поранено четверо працівників підприємства. Троє у важкому стані. За їх життя боряться медики.

Згодом Кім повідомив, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.

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Миколаївщина

Автор: 

Миколаївська область (2291) обстріл (29006)


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А Рубіо з лавровим, все язиками повітря молотять!!!
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29.05.2025 11:54 Відповісти
думають як пуйла в дурку спровадить
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29.05.2025 11:56 Відповісти
від мене далеко ,це між Миколаївом і Херсоном
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29.05.2025 11:57 Відповісти
 
 