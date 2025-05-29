Оккупанты ударили по фермерскому хозяйству в Николаевской области, один человек погиб. ФОТО

Днем 29 мая российские захватчики ударили баллистикой по Гороховской громаде Николаевской области, попали в фермерское хозяйство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

Ранены четверо работников предприятия. Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.

Впоследствии Ким сообщил, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.

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