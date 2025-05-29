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Новости Фото Обстрелы Николаевщины
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Оккупанты ударили по фермерскому хозяйству в Николаевской области, один человек погиб. ФОТО

Днем 29 мая российские захватчики ударили баллистикой по Гороховской громаде Николаевской области, попали в фермерское хозяйство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

Ранены четверо работников предприятия. Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.

Впоследствии Ким сообщил, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.

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Николаевская область

Автор: 

Николаевская область (2139) обстрел (27685)


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А Рубіо з лавровим, все язиками повітря молотять!!!
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29.05.2025 11:54 Ответить
думають як пуйла в дурку спровадить
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29.05.2025 11:56 Ответить
А коли Рубіо став президентом України? Наскільки мені відомо він раніше був радником президента США.
А якщо говорити серйозно, то без навідника не обійшлося.
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29.05.2025 13:27 Ответить
від мене далеко ,це між Миколаївом і Херсоном
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29.05.2025 11:57 Ответить
 
 