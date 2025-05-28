7-летняя девочка ранена вследствие удара FPV-дрона в Николаевской области
Российские оккупанты атаковали два района Николаевской области в ночь на 28 мая 2025 года. Ранен ребенок.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Николаевский район
В 00:05 российские оккупанты ударили FPV-дроном по Галициновской громаде. В селе Лупарево легкие ранения получила 7-летняя девочка, медицинскую помощь ей оказали на месте. Повреждены частные дома и три авто.
Около 02:00 россияне ударили по Очакову ракетой. Поврежден рекреационный объект. Без пострадавших.
Баштанский район
С 01:06 по 01:18 враг атаковал БпЛА типа "Shahed 131/136" Снигиревскую громаду. Вследствие атаки в с. Васильевка повреждено одно нежилое здание, два жилых дома и линии электропередач. Было обесточено 200 абонентов, сейчас электроснабжение почти восстановлено. Пострадавших нет.
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