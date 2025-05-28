7-річну дівчинку поранено внаслідок удару FPV-дрона на Миколаївщині

Російські окупанти атакували два райони Миколаївської області в ніч на 28 травня 2025 року. Поранено дитину.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Миколаївський район

О 00:05 російські окупанти вдарили FPV-дроном по Галицинівській громаді. У селі Лупареве легкі поранення дістала 7-річна дівчинка, медичну допомогу їй надали на місці. Пошкоджено приватні будинки та три авто.

Близько 02:00 росіяни вдарили по Очакову ракетою. Пошкоджено рекреаційний об'єкт. Без постраждалих.

Баштанський район

З 01:06 по 01:18 ворог атакував БпЛА типу "Shahed 131/136" Снігурівську громаду. Внаслідок атаки у с. Василівка пошкоджено одну нежитлову будівлю, два житлових будинки та лінії електропередач. Було знеструмлено 200 абонентів, наразі електропостачання майже відновлено. Постраждалих немає.

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