РФ ударила КАБами по Верхней Терсе в Запорожской области: погибли 2 человека, трое пострадали
Российские войска ударили по Верхней Терсе Запорожской области, в результате чего погибли двое мужчин.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Управляемыми авиабомбами разрушены и повреждены дома. Погибли двое мужчин. Трем людям - двум женщинам и мужчине понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль