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Новости Обстрелы Запорожской области
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РФ ударила КАБами по Верхней Терсе в Запорожской области: погибли 2 человека, трое пострадали

Обстрел Верхней Терсы. Погибли два человека

Российские войска ударили по Верхней Терсе Запорожской области, в результате чего погибли двое мужчин.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Управляемыми авиабомбами разрушены и повреждены дома. Погибли двое мужчин. Трем людям - двум женщинам и мужчине понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.

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обстрел (27685) Запорожская область (3174) Пологовский район (62) Верхняя Терса (3)


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