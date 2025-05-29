РФ ударила КАБами по Верхней Терсе в Запорожской области: погибли 2 человека, трое пострадали

Российские войска ударили по Верхней Терсе Запорожской области, в результате чего погибли двое мужчин.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Управляемыми авиабомбами разрушены и повреждены дома. Погибли двое мужчин. Трем людям - двум женщинам и мужчине понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.

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