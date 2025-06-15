Росіяни вдарили дроном по передмістю Херсону: дві людини зазнали поранень
Вдень неділі, 15 червня, російські окупанти атакували безпілотником Комишани поблизу Херсона. Постраждали дві людини.
Про це в телеграм повідомила Херсонська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона близько 15:30 у Комишанах постраждав 55-річний чоловік. У нього мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення голови і передпліччя. У стані середньої тяжкості постраждалого доставлено до лікарні", - сказано в повідомленні.
Також через ворожу дронову атаку постраждала 53-річна жінка. У неї діагностували контузію, вибухову травму та уламкове поранення спини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль