Росіяни вдарили дроном по передмістю Херсону: дві людини зазнали поранень

Вдень неділі, 15 червня, російські окупанти атакували безпілотником Комишани поблизу Херсона. Постраждали дві людини.

Про це в телеграм повідомила Херсонська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона близько 15:30 у Комишанах постраждав 55-річний чоловік. У нього мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення голови і передпліччя. У стані середньої тяжкості постраждалого доставлено до лікарні", - сказано в повідомленні.

Також через ворожу дронову атаку постраждала 53-річна жінка. У неї діагностували контузію, вибухову травму та уламкове поранення спини.

