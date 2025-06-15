Три человека пострадали вследствие российских обстрелов Купянска
15 июня военные РФ нанесли удары из РСЗО и БпЛА по городу Купянск.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковщины.
"Поврежден частный дом. Пострадали три женщины. 70-летнюю местную жительницу доставили в больницу со взрывными ранениями. Еще у двух женщин 27 и 62 лет острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на местах попаданий работали следственно-оперативные группы Купянского районного отдела полиции, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители задокументировали последствия обстрелов и собрали вещественные доказательства.
