Три человека пострадали вследствие российских обстрелов Купянска

15 июня военные РФ нанесли удары из РСЗО и БпЛА по городу Купянск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковщины.

"Поврежден частный дом. Пострадали три женщины. 70-летнюю местную жительницу доставили в больницу со взрывными ранениями. Еще у двух женщин 27 и 62 лет острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах попаданий работали следственно-оперативные группы Купянского районного отдела полиции, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители задокументировали последствия обстрелов и собрали вещественные доказательства.