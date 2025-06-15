УКР
Обстріли Куп'янська
Три людини постраждали внаслідок російських обстрілів Куп’янська

Наслідки обстрілу Куп’янська (фото ілюстративне)

15 червня військові РФ завдали ударів з РСЗВ та БпЛА по місту Куп’янськ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Харківщини.

"Пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок. 70-річну місцеву мешканку доставили до лікарні з вибуховими пораненнями. Ще у двох жінок 27 та 62 років гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи Куп'янського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів та зібрали речові докази.

обстріл (30965) Харківська область (1630) Куп’янський район (420) Куп’янськ (901)
Коментувати
Сортувати:
Поки ще є час, необхідно запустити реактори ЧАЕС(РБМК) для виробництва збройного плутонію! Якщо ми створимо ядерну зброю, критичність цієї війни для світу значно збільшиться. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показати весь коментар
15.06.2025 19:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TaeGFd7qjzY&lc=Ugzbv4lfmFZxBKbHy8h4AaABAg

СЮДИ ПОСЛУХАЙ РОСІЯНЕ! вірш
показати весь коментар
15.06.2025 19:39 Відповісти
 
 