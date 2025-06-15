Три людини постраждали внаслідок російських обстрілів Куп’янська

15 червня військові РФ завдали ударів з РСЗВ та БпЛА по місту Куп’янськ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Харківщини.

"Пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок. 70-річну місцеву мешканку доставили до лікарні з вибуховими пораненнями. Ще у двох жінок 27 та 62 років гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи Куп'янського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів та зібрали речові докази.