Три людини постраждали внаслідок російських обстрілів Куп’янська
15 червня військові РФ завдали ударів з РСЗВ та БпЛА по місту Куп’янськ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Харківщини.
"Пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок. 70-річну місцеву мешканку доставили до лікарні з вибуховими пораненнями. Ще у двох жінок 27 та 62 років гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи Куп'янського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів та зібрали речові докази.
