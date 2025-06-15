РУС
Новости обстрелы Херсонщины
В течение дня вследствие российских обстрелов семь человек получили ранения на Херсонщине

В Херсонской области есть раненые в результате обстрелов РФ

Вследствие российских обстрелов Херсонщины в течение воскресенья, 15 июня, пострадали семь человек.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, в течение 15 июня 2025 года армия РФ атаковала населенные пункты Херсонской области с помощью дронов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. По состоянию на 18:30 известно о семи пострадавших гражданских вследствие российских обстрелов", - рассказали в ведомстве.

Четыре человека получили травмы в поселке Камышаны, еще трое - в Антоновке. Также повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Трое мужчин ранены в результате утренних атак дронов на Херсон и пригород

Автор: 

обстрел (29627) Херсонская область (5231) Херсонский район (594) Антоновка (92) Камышаны (29)
