Трое мужчин ранены в результате утренних атак дронов на Херсон и пригород

15 июня утром российские военные продолжают атаковать херсонцев и жителей области с БпЛА.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Херсон

Утром в Днепровском районе под удар вражеского беспилотника попал 69-летний мужчина. У него - минно-взрывная травма, перелом бедра и осколочные ранения ног, рук и спины.

Антоновка

Также оккупанты сбросили взрывчатки с дронов на жителей Антоновки. 50-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранения ног и головы. У 65-летнего пострадавшего - ранение живота, он в тяжелом состоянии.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь.