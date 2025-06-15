Трое мужчин ранены в результате утренних атак дронов на Херсон и пригород
15 июня утром российские военные продолжают атаковать херсонцев и жителей области с БпЛА.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Херсон
Утром в Днепровском районе под удар вражеского беспилотника попал 69-летний мужчина. У него - минно-взрывная травма, перелом бедра и осколочные ранения ног, рук и спины.
Антоновка
Также оккупанты сбросили взрывчатки с дронов на жителей Антоновки. 50-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранения ног и головы. У 65-летнего пострадавшего - ранение живота, он в тяжелом состоянии.
Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль