Троє чоловіків поранені внаслідок ранкових атак дронів на Херсон і передмістя
15 червня зранку російські військові продовжують атакувати херсонців та мешканців області з БпЛА.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Херсон
Вранці у Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив 69-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма, перелом стегна та уламкові поранення ніг, рук і спини.
Антонівка
Також окупанти скинули вибухівки з дронів на жителів Антонівки. 50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення ніг і голови. У 65-річного потерпілого — поранення живота, він у важкому стані.
Нині усі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну допомогу.
