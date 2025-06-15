УКР
Троє чоловіків поранені внаслідок ранкових атак дронів на Херсон і передмістя

15 червня зранку російські військові продовжують атакувати херсонців та мешканців області з БпЛА.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Херсон

Вранці у Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив 69-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма, перелом стегна та уламкові поранення ніг, рук і спини.

Антонівка

Також окупанти скинули вибухівки з дронів на жителів Антонівки. 50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення ніг і голови. У 65-річного потерпілого — поранення живота, він у важкому стані.

Нині усі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

