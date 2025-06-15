Впродовж дня через російські обстріли семеро людей зазнали поранень на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини впродовж неділі, 15 червня, постраждали семеро людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, впродовж 15 червня 2025 року армія РФ атакувала населені пункти Херсонської області за допомогою дронів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Станом на 18:30 відомо про сімох постраждалих цивільних внаслідок російських обстрілів", - розповіли у відомстві.

Четверо людей дістали травм у селищі Комишани, ще троє – в Антонівці. Також пошкоджено житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

