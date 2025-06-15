Более 400 человек эвакуировали на этой неделе из приграничных громад Сумщины, - ОВА

В течение уходящей недели (9-15 июня), из приграничных громад Сумской области эвакуировали более 400 человек. Среди эвакуированных 26 детей.

Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в основном эвакуированные являются жителями Сумского и Шосткинского районов.

"Люди вынуждены выезжать на более безопасные территории из-за постоянных обстрелов врага гражданской инфраструктуры", - отметили в ОВА.

Также в ОВА добавили, что сейчас подлежит эвакуации населения из 213 населенных пунктов в Сумской области. Всего из опасных территорий выехали уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда продолжается эвакуация, уже полностью выехали все жители.

