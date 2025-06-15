Понад 400 людей евакуювали цього тижня з прикордонних громад Сумщини, - ОВА

Упродовж тижня, що минає (9-15 червня), з прикордонних громад Сумської області евакуювали понад 400 людей. Серед евакуйованих 26 дітей.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що здебільшого евакуйовані є жителями Сумського та Шосткинського районів.

"Люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури", - зазначили в ОВА.

Також в ОВА додали, що Ннаразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів у Сумській області. Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці.

