Иран отправил ракету прямо в окно моей спальни, - Нетаньягу
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран запустил ракету "в окно его спальни".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
"Они послали ракету прямо в окно моей спальни", - заявил он.
По его словам, Иран рассматривает Израиль и США как главные преграды на пути к установлению контроля над Ближним Востоком.
"Израиль давно является для них главной преградой. Еще одна преграда для них - это президент Трамп. Я вам скажу: они воспринимают президента Трампа как огромную угрозу. Они считают Израиль очень серьезной преградой и стремятся уничтожить нас обоих", - сказал Нетаньяху.
то трампон ветував ліквідацію БІбі
Плюнул, - не попал,
Поперхнулся; только очень
Громко заикал.
Твій "страшний" Трамп приймає парад власного війська в клітці з броньованого скла.
- Розірвало на шматки (c)
Я розумію Ізраіль і зичу їм повної перемоги над владою збрченців айятоли, де дівчат з 8 років може насилувати здоровезний чоловік, і не важливо чи вижеве ця дитина.
Але в мене.є відчуття, що ми розмінна карта для всіх завдяки нашому «мудрому» керівництву і підкилимни змов
- про 5 спроб ніби то ''замаху'' на нього особисто
- про липовий ''замах'' на його першого помічника Шефіра
- про ''вбивцю'' чеченців Татарова
Казок в Зеленського було багато - а після війни фантазія розгуляється ще більше...
Не скажу, що я за Іран, який торгує смертю, але я засуджую напад Ізраїлю на Іран. Це виглядає по кацапському: розповідати іншій країні, як треба жити.
Тому вважаю відповідь Ірану на атаку Ізраїлю законною і правильною.
- Єврейські народні казки.
Примітивні казочки в Зєлі і Бібі.
Вони в переважній більшості інстинктивно реагують на ''відосіки'' та ''музони''.
Це називається - клінічна деградація.
Навряд чи в цій війні будуть переможці, будуть тільки втрати і вигрібати будуть переважно цивільні.