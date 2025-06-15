Иран отправил ракету прямо в окно моей спальни, - Нетаньягу

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран запустил ракету "в окно его спальни".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

"Они послали ракету прямо в окно моей спальни", - заявил он.

По его словам, Иран рассматривает Израиль и США как главные преграды на пути к установлению контроля над Ближним Востоком.

"Израиль давно является для них главной преградой. Еще одна преграда для них - это президент Трамп. Я вам скажу: они воспринимают президента Трампа как огромную угрозу. Они считают Израиль очень серьезной преградой и стремятся уничтожить нас обоих", - сказал Нетаньяху.