10 438 54

Иран отправил ракету прямо в окно моей спальни, - Нетаньягу

Беньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран запустил ракету "в окно его спальни".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

"Они послали ракету прямо в окно моей спальни", - заявил он.

По его словам, Иран рассматривает Израиль и США как главные преграды на пути к установлению контроля над Ближним Востоком.

Читайте: Нельзя позволить Ирану разрабатывать или иметь ядерное оружие, - Мерц

"Израиль давно является для них главной преградой. Еще одна преграда для них - это президент Трамп. Я вам скажу: они воспринимают президента Трампа как огромную угрозу. Они считают Израиль очень серьезной преградой и стремятся уничтожить нас обоих", - сказал Нетаньяху.

Иран (2074) Нетаньяху Биньямин (199)
Топ комментарии
+25
Штирлиц зашел в комнату и увидел, что из окна дуло. Он закрыл окно, дуло исчезло.
15.06.2025 21:51 Ответить
+22
Це комплімент іранській ракетній програмі?
15.06.2025 21:52 Ответить
+21
Штирлиц выстрелил в Мюллера, но пуля отскочила. «Броневой» - подумал Штирлиц.
15.06.2025 22:04 Ответить
але ше вбив
то трампон ветував ліквідацію БІбі
15.06.2025 21:49 Ответить
Ну і чого ж ти тоді не вгатив ядеркою по палацу аятоли?!
15.06.2025 21:50 Ответить
А почему ты недобавиш что тип его прявители все по всей планете ЗАСЛУЖИВАЮТ?
15.06.2025 22:40 Ответить
Штирлиц зашел в комнату и увидел, что из окна дуло. Он закрыл окно, дуло исчезло.
15.06.2025 21:51 Ответить
Штирлиц выстрелил в Мюллера, но пуля отскочила. «Броневой» - подумал Штирлиц.
15.06.2025 22:04 Ответить
Нігуя собі! а Нетаньягу був у вітальні і розминулися - хана Ірану
15.06.2025 21:51 Ответить
😁😂
16.06.2025 07:36 Ответить
Цього фашиста, як і путіна, розшукує суд в Гаазі. Вони там, на близькому сході, один одного варті.
15.06.2025 21:51 Ответить
Це комплімент іранській ракетній програмі?
15.06.2025 21:52 Ответить
Ні. Це схоже на "жидовскоє вазмущєніє". Ну типу, як так, я ж лідер держави, а типу це не те що заборонено, а неприйнято в загальному. Хоч вони забули, що декілька днів тому знищили частину вищого військогового керівництва ісламістів-шахедистів. А ті у відповідь пульнули. Єврєі, що з них взяти
16.06.2025 08:57 Ответить
Я набрал, что было мочи,
Плюнул, - не попал,
Поперхнулся; только очень
Громко заикал.
15.06.2025 21:52 Ответить
балістичну? у вікно спальні?...
15.06.2025 21:52 Ответить
...під кровать
15.06.2025 21:56 Ответить
Так долетела до спальни или нет? Не понятно...
15.06.2025 21:54 Ответить
Ні. В туалеті застрягла. Кахлі і унітаз згасили кАмулятівний ефект 😁
15.06.2025 22:01 Ответить
Бібі добряче лизнув Трампу. Як і всі ******* лідери Європи як мінімум. Ніхто не знає навіщо славословити імбецила який зараз на чолі США, але чомусь це роблять. Всі знають що Трамп це ніхто. Але лякає, що це ніхто може спереляку знищити світовий порядок.
15.06.2025 21:56 Ответить
Кому як, а мені дуже гидко спостерігати це лизоблюдство. Вірніше цю лизосракість.
15.06.2025 22:09 Ответить
Мені також. Але подібні фізичні дії спостерігаються від Київа та Варшави до Лондону і Парижу. Як би це огидно не було. Сподіваюсь хлоркою рота промивають після спітчів во славу Трампа.
15.06.2025 22:18 Ответить
🤣
15.06.2025 23:04 Ответить
15.06.2025 21:58 Ответить
І шо? Влучів?
15.06.2025 22:00 Ответить
Лизнув ... Зараховано
Твій "страшний" Трамп приймає парад власного війська в клітці з броньованого скла.
15.06.2025 22:00 Ответить
То й що тепер? Заплакати?
15.06.2025 22:03 Ответить
Оце накинув на вентилятор так накинув, благодать то яка.
15.06.2025 22:08 Ответить
мабуть його трамп покусав бо теж паперло вяличие ..
15.06.2025 22:05 Ответить
Так зашифровался бы, пошёл бы на кухню спать, там и теплее. На улице война---а он в спальне!
15.06.2025 22:13 Ответить
не була спальня часом під землею, в бункрі?
15.06.2025 22:16 Ответить
Ні, він зараз плаває в відкритому морі на крейсері.
15.06.2025 22:33 Ответить
- І чим закінчилося?
- Розірвало на шматки (c)
15.06.2025 22:26 Ответить
Дивіться яка в мене розйобана срака, це Іран мені запустив туди ракету... вай вай як не добре вйишло... (такій бред несуть)
15.06.2025 22:30 Ответить
Може зрозуміє що то йому не палестинців бомбити.
15.06.2025 23:28 Ответить
НУ ВСЁ ПРОЦЕС ПОЩОЛ ИРАНЕТ
15.06.2025 22:38 Ответить
Действительно, настало время ох-ных историй! Сказочник.
15.06.2025 22:49 Ответить
от зараз про трампа у нетаньягу смішно вийшло, гарний політичний стендап.
15.06.2025 23:04 Ответить
Якось втрачається логіка. Іран за словами Нітаньяяго, сприймає Трампа як загрозу, але цілується в десна з путіним, який одноосібно керує Трампом.
Я розумію Ізраіль і зичу їм повної перемоги над владою збрченців айятоли, де дівчат з 8 років може насилувати здоровезний чоловік, і не важливо чи вижеве ця дитина.
Але в мене.є відчуття, що ми розмінна карта для всіх завдяки нашому «мудрому» керівництву і підкилимни змов
15.06.2025 23:08 Ответить
Это какой площади у него спальня,что влетело в окно,но фигуранта даже не зацепило?
15.06.2025 23:11 Ответить
"окно спальни" был такой фильм со Стивом Гуттенбергом
15.06.2025 23:22 Ответить
а він не іудей часом?
15.06.2025 23:45 Ответить
Головного в чолмі відправте до кобздона... саме час. Не слухайте рудого маразматика.
15.06.2025 23:49 Ответить
Згадався казкар Зеленський:
- про 5 спроб ніби то ''замаху'' на нього особисто
- про липовий ''замах'' на його першого помічника Шефіра
- про ''вбивцю'' чеченців Татарова
Казок в Зеленського було багато - а після війни фантазія розгуляється ще більше...
15.06.2025 23:51 Ответить
Це ще хитрожопе, саме почало, але щось пішло не по плану.
Не скажу, що я за Іран, який торгує смертю, але я засуджую напад Ізраїлю на Іран. Це виглядає по кацапському: розповідати іншій країні, як треба жити.
Тому вважаю відповідь Ірану на атаку Ізраїлю законною і правильною.
15.06.2025 23:53 Ответить
Зеленському і Нетаньягу пора випускати спільну літературну збірку:
 - Єврейські народні казки.
16.06.2025 00:07 Ответить
Сумніваюсь.
Примітивні казочки в Зєлі і Бібі.
16.06.2025 00:17 Ответить
''Барани і вівці'' взагалі не читають - то для них занадто складно і ''напрягає''.
Вони в переважній більшості інстинктивно реагують на ''відосіки'' та ''музони''.
Це називається - клінічна деградація.
16.06.2025 00:54 Ответить
Мені от цікаво на що розраховував Ізраїль з населенням 9 мільйонів коли атакував іран з населенням 90 мільйонів, без підтримки в цій операції від США.
Навряд чи в цій війні будуть переможці, будуть тільки втрати і вигрібати будуть переважно цивільні.
16.06.2025 06:48 Ответить
 
 