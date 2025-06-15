Іран відправиив ракету просто у моє вікно спальні, - Нетаньягу
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран запустив ракету "у вікно його спальні".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
"Вони надіслали ракету просто у моє вікно спальні", - заявив він.
За його словами, Іран розглядає Ізраїль та США як головні перепони на шляху до встановлення контролю над Близьким Сходом.
"Ізраїль давно є для них головною перепоною. Ще одна перешкода для них - це президент Трамп. Я вам скажу: вони сприймають президента Трампа як величезну загрозу. Вони вважають Ізраїль дуже серйозною перепоною, і прагнуть знищити нас обох", - сказав Нетаньягу.
Sсhool Bus
Victor Litarchuk
andriy niki1
то трампон ветував ліквідацію БІбі
Плюнул, - не попал,
Поперхнулся; только очень
Громко заикал.
Твій "страшний" Трамп приймає парад власного війська в клітці з броньованого скла.
- Розірвало на шматки (c)
Я розумію Ізраіль і зичу їм повної перемоги над владою збрченців айятоли, де дівчат з 8 років може насилувати здоровезний чоловік, і не важливо чи вижеве ця дитина.
Але в мене.є відчуття, що ми розмінна карта для всіх завдяки нашому «мудрому» керівництву і підкилимни змов
- про 5 спроб ніби то ''замаху'' на нього особисто
- про липовий ''замах'' на його першого помічника Шефіра
- про ''вбивцю'' чеченців Татарова
Казок в Зеленського було багато - а після війни фантазія розгуляється ще більше...
Не скажу, що я за Іран, який торгує смертю, але я засуджую напад Ізраїлю на Іран. Це виглядає по кацапському: розповідати іншій країні, як треба жити.
Тому вважаю відповідь Ірану на атаку Ізраїлю законною і правильною.
- Єврейські народні казки.
Примітивні казочки в Зєлі і Бібі.
Вони в переважній більшості інстинктивно реагують на ''відосіки'' та ''музони''.
Це називається - клінічна деградація.
Навряд чи в цій війні будуть переможці, будуть тільки втрати і вигрібати будуть переважно цивільні.