10 438 54

Іран відправиив ракету просто у моє вікно спальні, - Нетаньягу

Беньямін Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран запустив ракету "у вікно його спальні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

"Вони надіслали ракету просто у моє вікно спальні", - заявив він.

За його словами, Іран розглядає Ізраїль та США як головні перепони на шляху до встановлення контролю над Близьким Сходом.

Читайте: Не можна дозволити Ірану розробляти або мати ядерну зброю, - Мерц

"Ізраїль давно є для них головною перепоною. Ще одна перешкода для них - це президент Трамп. Я вам скажу: вони сприймають президента Трампа як величезну загрозу. Вони вважають Ізраїль дуже серйозною перепоною, і прагнуть знищити нас обох", - сказав Нетаньягу.

Автор: 

+25
Штирлиц зашел в комнату и увидел, что из окна дуло. Он закрыл окно, дуло исчезло.
15.06.2025 21:51 Відповісти
15.06.2025 21:51 Відповісти
+22
Це комплімент іранській ракетній програмі?
15.06.2025 21:52 Відповісти
15.06.2025 21:52 Відповісти
+21
Штирлиц выстрелил в Мюллера, но пуля отскочила. «Броневой» - подумал Штирлиц.
15.06.2025 22:04 Відповісти
15.06.2025 22:04 Відповісти
але ше вбив
то трампон ветував ліквідацію БІбі
15.06.2025 21:49 Відповісти
15.06.2025 21:49 Відповісти
Ну і чого ж ти тоді не вгатив ядеркою по палацу аятоли?!
15.06.2025 21:50 Відповісти
15.06.2025 21:50 Відповісти
А почему ты недобавиш что тип его прявители все по всей планете ЗАСЛУЖИВАЮТ?
15.06.2025 22:40 Відповісти
15.06.2025 22:40 Відповісти
Штирлиц зашел в комнату и увидел, что из окна дуло. Он закрыл окно, дуло исчезло.
15.06.2025 21:51 Відповісти
15.06.2025 21:51 Відповісти
Штирлиц выстрелил в Мюллера, но пуля отскочила. «Броневой» - подумал Штирлиц.
15.06.2025 22:04 Відповісти
15.06.2025 22:04 Відповісти
Нігуя собі! а Нетаньягу був у вітальні і розминулися - хана Ірану
15.06.2025 21:51 Відповісти
15.06.2025 21:51 Відповісти
😁😂
16.06.2025 07:36 Відповісти
16.06.2025 07:36 Відповісти
Цього фашиста, як і путіна, розшукує суд в Гаазі. Вони там, на близькому сході, один одного варті.
15.06.2025 21:51 Відповісти
15.06.2025 21:51 Відповісти
Це комплімент іранській ракетній програмі?
15.06.2025 21:52 Відповісти
15.06.2025 21:52 Відповісти
Ні. Це схоже на "жидовскоє вазмущєніє". Ну типу, як так, я ж лідер держави, а типу це не те що заборонено, а неприйнято в загальному. Хоч вони забули, що декілька днів тому знищили частину вищого військогового керівництва ісламістів-шахедистів. А ті у відповідь пульнули. Єврєі, що з них взяти
16.06.2025 08:57 Відповісти
16.06.2025 08:57 Відповісти
Я набрал, что было мочи,
Плюнул, - не попал,
Поперхнулся; только очень
Громко заикал.
15.06.2025 21:52 Відповісти
15.06.2025 21:52 Відповісти
балістичну? у вікно спальні?...
15.06.2025 21:52 Відповісти
15.06.2025 21:52 Відповісти
...під кровать
15.06.2025 21:56 Відповісти
15.06.2025 21:56 Відповісти
Так долетела до спальни или нет? Не понятно...
15.06.2025 21:54 Відповісти
15.06.2025 21:54 Відповісти
Ні. В туалеті застрягла. Кахлі і унітаз згасили кАмулятівний ефект 😁
15.06.2025 22:01 Відповісти
15.06.2025 22:01 Відповісти
Бібі добряче лизнув Трампу. Як і всі ******* лідери Європи як мінімум. Ніхто не знає навіщо славословити імбецила який зараз на чолі США, але чомусь це роблять. Всі знають що Трамп це ніхто. Але лякає, що це ніхто може спереляку знищити світовий порядок.
15.06.2025 21:56 Відповісти
15.06.2025 21:56 Відповісти
Кому як, а мені дуже гидко спостерігати це лизоблюдство. Вірніше цю лизосракість.
15.06.2025 22:09 Відповісти
15.06.2025 22:09 Відповісти
Мені також. Але подібні фізичні дії спостерігаються від Київа та Варшави до Лондону і Парижу. Як би це огидно не було. Сподіваюсь хлоркою рота промивають після спітчів во славу Трампа.
15.06.2025 22:18 Відповісти
15.06.2025 22:18 Відповісти
🤣
15.06.2025 23:04 Відповісти
15.06.2025 23:04 Відповісти
15.06.2025 21:58 Відповісти
15.06.2025 21:58 Відповісти
І шо? Влучів?
15.06.2025 22:00 Відповісти
15.06.2025 22:00 Відповісти
Лизнув ... Зараховано
Твій "страшний" Трамп приймає парад власного війська в клітці з броньованого скла.
15.06.2025 22:00 Відповісти
15.06.2025 22:00 Відповісти
То й що тепер? Заплакати?
15.06.2025 22:03 Відповісти
15.06.2025 22:03 Відповісти
Оце накинув на вентилятор так накинув, благодать то яка.
15.06.2025 22:08 Відповісти
15.06.2025 22:08 Відповісти
мабуть його трамп покусав бо теж паперло вяличие ..
15.06.2025 22:05 Відповісти
15.06.2025 22:05 Відповісти
Так зашифровался бы, пошёл бы на кухню спать, там и теплее. На улице война---а он в спальне!
15.06.2025 22:13 Відповісти
15.06.2025 22:13 Відповісти
не була спальня часом під землею, в бункрі?
15.06.2025 22:16 Відповісти
15.06.2025 22:16 Відповісти
Ні, він зараз плаває в відкритому морі на крейсері.
15.06.2025 22:33 Відповісти
15.06.2025 22:33 Відповісти
- І чим закінчилося?
- Розірвало на шматки (c)
15.06.2025 22:26 Відповісти
15.06.2025 22:26 Відповісти
Дивіться яка в мене розйобана срака, це Іран мені запустив туди ракету... вай вай як не добре вйишло... (такій бред несуть)
15.06.2025 22:30 Відповісти
15.06.2025 22:30 Відповісти
Може зрозуміє що то йому не палестинців бомбити.
15.06.2025 23:28 Відповісти
15.06.2025 23:28 Відповісти
НУ ВСЁ ПРОЦЕС ПОЩОЛ ИРАНЕТ
15.06.2025 22:38 Відповісти
15.06.2025 22:38 Відповісти
Действительно, настало время ох-ных историй! Сказочник.
15.06.2025 22:49 Відповісти
15.06.2025 22:49 Відповісти
от зараз про трампа у нетаньягу смішно вийшло, гарний політичний стендап.
15.06.2025 23:04 Відповісти
15.06.2025 23:04 Відповісти
Якось втрачається логіка. Іран за словами Нітаньяяго, сприймає Трампа як загрозу, але цілується в десна з путіним, який одноосібно керує Трампом.
Я розумію Ізраіль і зичу їм повної перемоги над владою збрченців айятоли, де дівчат з 8 років може насилувати здоровезний чоловік, і не важливо чи вижеве ця дитина.
Але в мене.є відчуття, що ми розмінна карта для всіх завдяки нашому «мудрому» керівництву і підкилимни змов
15.06.2025 23:08 Відповісти
15.06.2025 23:08 Відповісти
Это какой площади у него спальня,что влетело в окно,но фигуранта даже не зацепило?
15.06.2025 23:11 Відповісти
15.06.2025 23:11 Відповісти
"окно спальни" был такой фильм со Стивом Гуттенбергом
15.06.2025 23:22 Відповісти
15.06.2025 23:22 Відповісти
а він не іудей часом?
15.06.2025 23:45 Відповісти
15.06.2025 23:45 Відповісти
Головного в чолмі відправте до кобздона... саме час. Не слухайте рудого маразматика.
15.06.2025 23:49 Відповісти
15.06.2025 23:49 Відповісти
Згадався казкар Зеленський:
- про 5 спроб ніби то ''замаху'' на нього особисто
- про липовий ''замах'' на його першого помічника Шефіра
- про ''вбивцю'' чеченців Татарова
Казок в Зеленського було багато - а після війни фантазія розгуляється ще більше...
15.06.2025 23:51 Відповісти
15.06.2025 23:51 Відповісти
Це ще хитрожопе, саме почало, але щось пішло не по плану.
Не скажу, що я за Іран, який торгує смертю, але я засуджую напад Ізраїлю на Іран. Це виглядає по кацапському: розповідати іншій країні, як треба жити.
Тому вважаю відповідь Ірану на атаку Ізраїлю законною і правильною.
15.06.2025 23:53 Відповісти
15.06.2025 23:53 Відповісти
Зеленському і Нетаньягу пора випускати спільну літературну збірку:
 - Єврейські народні казки.
16.06.2025 00:07 Відповісти
16.06.2025 00:07 Відповісти
Сумніваюсь.
Примітивні казочки в Зєлі і Бібі.
16.06.2025 00:17 Відповісти
16.06.2025 00:17 Відповісти
''Барани і вівці'' взагалі не читають - то для них занадто складно і ''напрягає''.
Вони в переважній більшості інстинктивно реагують на ''відосіки'' та ''музони''.
Це називається - клінічна деградація.
16.06.2025 00:54 Відповісти
16.06.2025 00:54 Відповісти
Мені от цікаво на що розраховував Ізраїль з населенням 9 мільйонів коли атакував іран з населенням 90 мільйонів, без підтримки в цій операції від США.
Навряд чи в цій війні будуть переможці, будуть тільки втрати і вигрібати будуть переважно цивільні.
16.06.2025 06:48 Відповісти
16.06.2025 06:48 Відповісти
 
 