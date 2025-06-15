Іран відправиив ракету просто у моє вікно спальні, - Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран запустив ракету "у вікно його спальні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

"Вони надіслали ракету просто у моє вікно спальні", - заявив він.

За його словами, Іран розглядає Ізраїль та США як головні перепони на шляху до встановлення контролю над Близьким Сходом.

"Ізраїль давно є для них головною перепоною. Ще одна перешкода для них - це президент Трамп. Я вам скажу: вони сприймають президента Трампа як величезну загрозу. Вони вважають Ізраїль дуже серйозною перепоною, і прагнуть знищити нас обох", - сказав Нетаньягу.