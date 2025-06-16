Сутки в Запорожской области: более 400 ударов по 14 населенным пунктам, есть раненый

За прошедшие сутки, 15 июня, российские захватчики нанесли 426 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник ОВА Иван Федоров.

"46-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Магдалиновку", - говорится в сообщении.

Враг совершил 3 авиационных обстрела Зализнычного, Белогорья и Ольговского. А также:

225 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Магдалиновку, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку и Малую Токмачку.

193 артудара нанесены по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 7 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

