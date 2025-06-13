Оккупанты ударили по Гуляйпольской громаде на Запорожье: погибла 80-летняя женщина. ФОТО

В пятницу, 13 июня, российские захватчики обстреляли Гуляйпольскую громаду Запорожской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"80-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки на Гуляйпольскую громаду. Авиационным обстрелом разрушены дома в селе Ривнополье. Пожилая женщина погибла на месте", - сказано в сообщении.

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