Окупанти вдарили по Гуляйпільській громаді на Запоріжжі: загинула 80-річна жінка. ФОТО

У п'ятницю, 13 червня, російські загарбники обстріляли Гуляйпільську громаду Запорізької області. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"80-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду. Авіаційним обстрілом зруйновані будинки в селі Рівнопілля. Літня жінка загинула на місці", - сказано в повідомленні.

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