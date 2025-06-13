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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Окупанти вдарили по Гуляйпільській громаді на Запоріжжі: загинула 80-річна жінка. ФОТО

У п'ятницю, 13 червня, російські загарбники обстріляли Гуляйпільську громаду Запорізької області. Внаслідок атаки загинула жінка. 

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"80-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду. Авіаційним обстрілом зруйновані будинки в селі Рівнопілля. Літня жінка загинула на місці", - сказано в повідомленні.

обстріли Запоріжжя

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Автор: 

Запорізька область (3750) Пологівський район (73) Рівнопілля (2) Гуляйпільське (2)


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13.06.2025 21:10 Відповісти
Співчуття рідним.
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13.06.2025 21:41 Відповісти
 
 