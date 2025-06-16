УКР
Новини Обстріли Запорізької області
436 0

Доба на Запоріжжі: понад 400 ударів по 14 населених пунктах, є поранений

Обстріли Запорізької області

Протягом минулої доби, 15 червня, російські загарбники  завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Іван Федоров.

"46-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку", - йдеться в повідомленні.

Ворог здійснив 3 авіаційних обстріли Залізничного, Білогірʼя та Ольгівського. А також:

  • 225 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку та Малу Токмачку.
  • 193 артудари завдано по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Гуляйпільській громаді на Запоріжжі: загинула 80-річна жінка. ФОТО

Автор: 

обстріл (30965) Запорізька область (4084) Запорізький район (260) Магдалинівка (3)
