Доба на Запоріжжі: понад 400 ударів по 14 населених пунктах, є поранений
Протягом минулої доби, 15 червня, російські загарбники завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Іван Федоров.
"46-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку", - йдеться в повідомленні.
Ворог здійснив 3 авіаційних обстріли Залізничного, Білогірʼя та Ольгівського. А також:
- 225 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку та Малу Токмачку.
- 193 артудари завдано по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль