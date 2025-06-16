Распространяли пропагандистские газеты врага: будут судить трех жительниц Изюма

Во время захвата Изюма вооруженными силами РФ трое местных жительниц в возрасте 40, 44 и 59 лет работали почтальонами на оккупационном предприятии "Почта Изюма".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области

Обвиняемые распространяли пропагандистские газеты "Харьков Z" - раздавали жителям города лично в руки и раскладывали в почтовые ящики. На страницах этих "изданий" публиковались материалы, главной целью которых было убедить читателей, что Россия не является врагом и вызвать недоверие к украинской власти и Силам обороны.

Женщин будут судить в Шевченковском районном суде г. Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Установлены экс-правоохранители, которые создали на оккупированной Херсонщине преступную организацию и пытали людей, - Нацполиция. ФОТО