Распространяли пропагандистские газеты врага: будут судить трех жительниц Изюма
Во время захвата Изюма вооруженными силами РФ трое местных жительниц в возрасте 40, 44 и 59 лет работали почтальонами на оккупационном предприятии "Почта Изюма".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области
Обвиняемые распространяли пропагандистские газеты "Харьков Z" - раздавали жителям города лично в руки и раскладывали в почтовые ящики. На страницах этих "изданий" публиковались материалы, главной целью которых было убедить читателей, что Россия не является врагом и вызвать недоверие к украинской власти и Силам обороны.
Женщин будут судить в Шевченковском районном суде г. Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
А цих істот, через якийсь час, направлять, оті портновські у мантіях та на посадах в ЦОВВ, на московію, як усих їм подібних попередників!
Українців до цього, привладні стефанчуків+зеленського+шмигаля та секретар РНБОУ, невпинно приручають, упродовж 3 років з 2022 року!!
А почали це, з 2014 року, Яценюк гройсман Махніцкий ярема Луценко та їх послідовники!!
Сирійці, дають Українцям, дієвий і правильний приклад!! Події в Україні з 2022 року щодо збереження життя беркутівцям та ригоАНАЛАМ, цьому підтвердження!!
а потім,
як завжди,...
голод..
,
такі тупі,
що не вміли читати,
та газети московських фашистів розносили тільки для розпалу дров..
бєдному насєлєнію..
Єврейський фашизм!
Вы можете доказать что до 91-го года в анкетах существовала указанная вами графа?
Попрошу: именно с приведенной вами формулировкой вопроса.
їсти їм не було чого,
ждуни кинуті були ... напризволяще..
та перестань ждати..