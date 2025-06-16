РУС
Распространяли пропагандистские газеты врага: будут судить трех жительниц Изюма

Будут судить жительниц Изюма за коллаборационизм

Во время захвата Изюма вооруженными силами РФ трое местных жительниц в возрасте 40, 44 и 59 лет работали почтальонами на оккупационном предприятии "Почта Изюма".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области

Обвиняемые распространяли пропагандистские газеты "Харьков Z" - раздавали жителям города лично в руки и раскладывали в почтовые ящики. На страницах этих "изданий" публиковались материалы, главной целью которых было убедить читателей, что Россия не является врагом и вызвать недоверие к украинской власти и Силам обороны.

Женщин будут судить в Шевченковском районном суде г. Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Топ комментарии
+6
Підараси зелені - кинули людей напризволяще виживати, а зараз судять, бо не співали гімн зеленої України кожен ранок. Це вже сталінськи політика до громадян, яеі перебували на тимчасово окупованих терріторіях - до кінці СССР у 1991 заповнювали графу про родичів, які перебували на ТОТ...
Єврейський фашизм!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:02 Ответить
+5
Прокуроры с семьями успели сбежать от путинской армии,а почтальенки должны были начать партизанить,а не газетки разносить.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:42 Ответить
+5
Правильно, поштарки мали здихати від голоду разом із дітьми, поки зелене чмо ховалося в бункері і жрало мівіну з 5-6 менеджерами
показать весь комментарий
16.06.2025 12:01 Ответить
Прокуроры с семьями успели сбежать от путинской армии,а почтальенки должны были начать партизанить,а не газетки разносить.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:42 Ответить
Кацапський маніпулятор пише кацапською де вас подоляк познаходив?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:03 Ответить
Наскільки Сирійці, роблять правильні дії щодо подібного московського лайна!
А цих істот, через якийсь час, направлять, оті портновські у мантіях та на посадах в ЦОВВ, на московію, як усих їм подібних попередників!
Українців до цього, привладні стефанчуків+зеленського+шмигаля та секретар РНБОУ, невпинно приручають, упродовж 3 років з 2022 року!!
А почали це, з 2014 року, Яценюк гройсман Махніцкий ярема Луценко та їх послідовники!!
Сирійці, дають Українцям, дієвий і правильний приклад!! Події в Україні з 2022 року щодо збереження життя беркутівцям та ригоАНАЛАМ, цьому підтвердження!!
показать весь комментарий
16.06.2025 11:45 Ответить
Правильно, поштарки мали здихати від голоду разом із дітьми, поки зелене чмо ховалося в бункері і жрало мівіну з 5-6 менеджерами
показать весь комментарий
16.06.2025 12:01 Ответить
спочатку було «путєн ввєді вайска»,
а потім,
як завжди,...
голод..
показать весь комментарий
16.06.2025 12:26 Ответить
Якщо в діяльності поштарок було "путін ввєді войска" ще до нападу росії, то це вже зовсім інше і тоді мають відповідати. Але якщо тільки це розкладання газет під примусом, то вже інше.
,
показать весь комментарий
16.06.2025 12:32 Ответить
звісно, що ті, хто кричав путєн ввєді вайска,
такі тупі,
що не вміли читати,
та газети московських фашистів розносили тільки для розпалу дров..
бєдному насєлєнію..
показать весь комментарий
16.06.2025 12:46 Ответить
В Ізюмі не було "путін ввєді", його розбомбили на 70 %, і окупували в перші дні вторгнення....😡 Не знаєте, то не пи₴ діть ...😡
показать весь комментарий
16.06.2025 16:37 Ответить
Тепер в тюрмі будуть маляви передавати
показать весь комментарий
16.06.2025 12:01 Ответить
Підараси зелені - кинули людей напризволяще виживати, а зараз судять, бо не співали гімн зеленої України кожен ранок. Це вже сталінськи політика до громадян, яеі перебували на тимчасово окупованих терріторіях - до кінці СССР у 1991 заповнювали графу про родичів, які перебували на ТОТ...
Єврейський фашизм!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:02 Ответить
Но, но, но. Вы, Валерий, не того. Это аналитический сайт и здесь принято приводить доказательства своим словам.
Вы можете доказать что до 91-го года в анкетах существовала указанная вами графа?
Попрошу: именно с приведенной вами формулировкой вопроса.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:39 Ответить
мусорню що працювала на кацапів вони не бачать, хто чонгар розмінував -повилазило! яйця по 17 грн -іпсо! А тут ***** крайніх знайшли... А шо їм жерти було при окупантах ви запитали ?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:14 Ответить
Якщо з боку поштарок не було доносів, шпигування, наводка на позиції військових, то такі дії можна розглядати як побутові. Можливо вони це робили під тиском. Але 8 років дають явним наводчикам, тут треба уважно розбиратися.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:21 Ответить
Вірно, в усьому винні поштарки! Наступні хто, повії чи музиканти?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:26 Ответить
повії х*уйла...
показать весь комментарий
16.06.2025 12:31 Ответить
гауляйтерів ніззя судити: у ніх же дєті..
їсти їм не було чого,
ждуни кинуті були ... напризволяще..
показать весь комментарий
16.06.2025 12:30 Ответить
Сам коли в Чехію втік, грамотєй? Кому, кому ну не тобі тут пиз#діти ...😡
показать весь комментарий
16.06.2025 16:41 Ответить
не ганьби український прапор..
та перестань ждати..
показать весь комментарий
17.06.2025 16:41 Ответить
шось від ціх дій тіпа суда завоняло комуняками
показать весь комментарий
16.06.2025 14:42 Ответить
*****, які всі грамотні, ждуни, судити ....У людей банально часу не було виїхати....😡😡😡
показать весь комментарий
16.06.2025 16:44 Ответить
в рфϟϟ не встигли виїхати?
показать весь комментарий
17.06.2025 16:38 Ответить
 
 