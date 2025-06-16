Розповсюджували пропагандистські газети ворога: судитимуть трьох мешканок Ізюму
Під час захоплення Ізюма збройними силами РФ троє місцевих мешканок віком 40, 44 і 59 років працювали листоношами на окупаційному підприємстві "Почта Изюма".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області
Обвинувачені розповсюджували пропагандистські газети "Харьков Z" - роздавали жителям міста особисто в руки та розкладали у поштові скриньки. На шпальтах цих "видань" публікувались матеріали, головною метою яких було переконати читачів, що Росія не є ворогом та викликати недовіру до української влади і Сил оборони.
Жінок судитимуть у Шевченківському районному суді м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
А цих істот, через якийсь час, направлять, оті портновські у мантіях та на посадах в ЦОВВ, на московію, як усих їм подібних попередників!
Українців до цього, привладні стефанчуків+зеленського+шмигаля та секретар РНБОУ, невпинно приручають, упродовж 3 років з 2022 року!!
А почали це, з 2014 року, Яценюк гройсман Махніцкий ярема Луценко та їх послідовники!!
Сирійці, дають Українцям, дієвий і правильний приклад!! Події в Україні з 2022 року щодо збереження життя беркутівцям та ригоАНАЛАМ, цьому підтвердження!!
а потім,
як завжди,...
голод..
,
такі тупі,
що не вміли читати,
та газети московських фашистів розносили тільки для розпалу дров..
бєдному насєлєнію..
Єврейський фашизм!
Вы можете доказать что до 91-го года в анкетах существовала указанная вами графа?
Попрошу: именно с приведенной вами формулировкой вопроса.
їсти їм не було чого,
ждуни кинуті були ... напризволяще..
та перестань ждати..