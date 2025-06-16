УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7010 відвідувачів онлайн
Новини Викриття колаборантів
1 015 22

Розповсюджували пропагандистські газети ворога: судитимуть трьох мешканок Ізюму

Судитимуть мешканок Ізюму за колабраціонізм

Під час захоплення Ізюма збройними силами РФ троє місцевих мешканок віком 40, 44 і 59 років працювали листоношами на окупаційному підприємстві "Почта Изюма".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області

Обвинувачені розповсюджували пропагандистські газети "Харьков Z" - роздавали жителям міста особисто в руки та розкладали у поштові скриньки. На шпальтах цих "видань" публікувались матеріали, головною метою яких було переконати читачів, що Росія не є ворогом та викликати недовіру до української влади і Сил оборони.

Жінок судитимуть у Шевченківському районному суді м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Встановлено експравоохоронців, які створили на окупованій Херсонщині злочинну організацію та катували людей, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Ізюм (348) колабораціонізм (1200) Харківська область (1633) Ізюмський район (138)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Підараси зелені - кинули людей напризволяще виживати, а зараз судять, бо не співали гімн зеленої України кожен ранок. Це вже сталінськи політика до громадян, яеі перебували на тимчасово окупованих терріторіях - до кінці СССР у 1991 заповнювали графу про родичів, які перебували на ТОТ...
Єврейський фашизм!
показати весь коментар
16.06.2025 12:02 Відповісти
+5
Прокуроры с семьями успели сбежать от путинской армии,а почтальенки должны были начать партизанить,а не газетки разносить.
показати весь коментар
16.06.2025 11:42 Відповісти
+5
Правильно, поштарки мали здихати від голоду разом із дітьми, поки зелене чмо ховалося в бункері і жрало мівіну з 5-6 менеджерами
показати весь коментар
16.06.2025 12:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прокуроры с семьями успели сбежать от путинской армии,а почтальенки должны были начать партизанить,а не газетки разносить.
показати весь коментар
16.06.2025 11:42 Відповісти
Кацапський маніпулятор пише кацапською де вас подоляк познаходив?
показати весь коментар
16.06.2025 12:03 Відповісти
Наскільки Сирійці, роблять правильні дії щодо подібного московського лайна!
А цих істот, через якийсь час, направлять, оті портновські у мантіях та на посадах в ЦОВВ, на московію, як усих їм подібних попередників!
Українців до цього, привладні стефанчуків+зеленського+шмигаля та секретар РНБОУ, невпинно приручають, упродовж 3 років з 2022 року!!
А почали це, з 2014 року, Яценюк гройсман Махніцкий ярема Луценко та їх послідовники!!
Сирійці, дають Українцям, дієвий і правильний приклад!! Події в Україні з 2022 року щодо збереження життя беркутівцям та ригоАНАЛАМ, цьому підтвердження!!
показати весь коментар
16.06.2025 11:45 Відповісти
Правильно, поштарки мали здихати від голоду разом із дітьми, поки зелене чмо ховалося в бункері і жрало мівіну з 5-6 менеджерами
показати весь коментар
16.06.2025 12:01 Відповісти
спочатку було «путєн ввєді вайска»,
а потім,
як завжди,...
голод..
показати весь коментар
16.06.2025 12:26 Відповісти
Якщо в діяльності поштарок було "путін ввєді войска" ще до нападу росії, то це вже зовсім інше і тоді мають відповідати. Але якщо тільки це розкладання газет під примусом, то вже інше.
,
показати весь коментар
16.06.2025 12:32 Відповісти
звісно, що ті, хто кричав путєн ввєді вайска,
такі тупі,
що не вміли читати,
та газети московських фашистів розносили тільки для розпалу дров..
бєдному насєлєнію..
показати весь коментар
16.06.2025 12:46 Відповісти
В Ізюмі не було "путін ввєді", його розбомбили на 70 %, і окупували в перші дні вторгнення....😡 Не знаєте, то не пи₴ діть ...😡
показати весь коментар
16.06.2025 16:37 Відповісти
Тепер в тюрмі будуть маляви передавати
показати весь коментар
16.06.2025 12:01 Відповісти
Підараси зелені - кинули людей напризволяще виживати, а зараз судять, бо не співали гімн зеленої України кожен ранок. Це вже сталінськи політика до громадян, яеі перебували на тимчасово окупованих терріторіях - до кінці СССР у 1991 заповнювали графу про родичів, які перебували на ТОТ...
Єврейський фашизм!
показати весь коментар
16.06.2025 12:02 Відповісти
Но, но, но. Вы, Валерий, не того. Это аналитический сайт и здесь принято приводить доказательства своим словам.
Вы можете доказать что до 91-го года в анкетах существовала указанная вами графа?
Попрошу: именно с приведенной вами формулировкой вопроса.
показати весь коментар
16.06.2025 14:39 Відповісти
мусорню що працювала на кацапів вони не бачать, хто чонгар розмінував -повилазило! яйця по 17 грн -іпсо! А тут ***** крайніх знайшли... А шо їм жерти було при окупантах ви запитали ?
показати весь коментар
16.06.2025 12:14 Відповісти
Якщо з боку поштарок не було доносів, шпигування, наводка на позиції військових, то такі дії можна розглядати як побутові. Можливо вони це робили під тиском. Але 8 років дають явним наводчикам, тут треба уважно розбиратися.
показати весь коментар
16.06.2025 12:21 Відповісти
Вірно, в усьому винні поштарки! Наступні хто, повії чи музиканти?
показати весь коментар
16.06.2025 12:26 Відповісти
повії х*уйла...
показати весь коментар
16.06.2025 12:31 Відповісти
гауляйтерів ніззя судити: у ніх же дєті..
їсти їм не було чого,
ждуни кинуті були ... напризволяще..
показати весь коментар
16.06.2025 12:30 Відповісти
Сам коли в Чехію втік, грамотєй? Кому, кому ну не тобі тут пиз#діти ...😡
показати весь коментар
16.06.2025 16:41 Відповісти
не ганьби український прапор..
та перестань ждати..
показати весь коментар
17.06.2025 16:41 Відповісти
шось від ціх дій тіпа суда завоняло комуняками
показати весь коментар
16.06.2025 14:42 Відповісти
*****, які всі грамотні, ждуни, судити ....У людей банально часу не було виїхати....😡😡😡
показати весь коментар
16.06.2025 16:44 Відповісти
в рфϟϟ не встигли виїхати?
показати весь коментар
17.06.2025 16:38 Відповісти
 
 