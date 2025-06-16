Розповсюджували пропагандистські газети ворога: судитимуть трьох мешканок Ізюму

Під час захоплення Ізюма збройними силами РФ троє місцевих мешканок віком 40, 44 і 59 років працювали листоношами на окупаційному підприємстві "Почта Изюма".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області

Обвинувачені розповсюджували пропагандистські газети "Харьков Z" - роздавали жителям міста особисто в руки та розкладали у поштові скриньки. На шпальтах цих "видань" публікувались матеріали, головною метою яких було переконати читачів, що Росія не є ворогом та викликати недовіру до української влади і Сил оборони.

Жінок судитимуть у Шевченківському районному суді м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

