Россия не перестанет препятствовать сигналу GPS даже после окончания войны в Украине, - литовский министр Сабутис

Российское вмешательство в работу GPS не прекратится после окончания войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр транспорта Литвы Евгениюс Сабутис.

"Это не началось два-три года назад, это происходит постоянно, в принципе, в той или иной степени. (...) Думать, что так или иначе, когда закончится война, эти проблемы закончатся... Они точно не закончатся, они будут продолжать существовать. Думать, что когда она закончится, мы сможем сидеть сложа руки и ничего не делать - это, безусловно, не тот ответ, который мы должны искать", - сказал Сабутис.

"Мы не должны думать, что вернемся к нашей предыдущей жизни, ее, по сути, больше не существует, она изменилась, изменилась геополитическая ситуация. Это означает, что мы должны найти способ, как с этим жить, как решать эти вопросы и думать о будущем, что делать, чтобы такие вопросы не возникали", - сказал он.

Напомним, спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что перебои с GPS-сигналами, которые фиксируются в последнее время в Клайпедском порту и над литовской территорией, связаны с войной России против Украины и будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия.

