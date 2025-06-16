РУС
Новости Россия блокирует сигналы GPS
Россия не перестанет препятствовать сигналу GPS даже после окончания войны в Украине, - литовский министр Сабутис

Евгениус Сабутис о блокировании сигнала GPS

Российское вмешательство в работу GPS не прекратится после окончания войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр транспорта Литвы Евгениюс Сабутис.

"Это не началось два-три года назад, это происходит постоянно, в принципе, в той или иной степени. (...) Думать, что так или иначе, когда закончится война, эти проблемы закончатся... Они точно не закончатся, они будут продолжать существовать. Думать, что когда она закончится, мы сможем сидеть сложа руки и ничего не делать - это, безусловно, не тот ответ, который мы должны искать", - сказал Сабутис.

"Мы не должны думать, что вернемся к нашей предыдущей жизни, ее, по сути, больше не существует, она изменилась, изменилась геополитическая ситуация. Это означает, что мы должны найти способ, как с этим жить, как решать эти вопросы и думать о будущем, что делать, чтобы такие вопросы не возникали", - сказал он.

Напомним, спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что перебои с GPS-сигналами, которые фиксируются в последнее время в Клайпедском порту и над литовской территорией, связаны с войной России против Украины и будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия.

Да, серьезно?)))
показать весь комментарий
16.06.2025 12:14 Ответить
московія повинна бути зруйнована
показать весь комментарий
16.06.2025 12:16 Ответить
Украиной, Литвой или Эстонией? У эстонцев вчера была красная дата (15.06), день памяти по депортации целого народа. Я думаю настроение, что россия должна пасть, исчезнуть, раствориться у них лет 100 есть точно. Только этого мало. К слову сказать, Эстонии пришлось получать независимость в 20 веке два раза (от российской империи и СССР). Сейчас западная пресса наперебой пишет, что будет и третий. Любая борьба это дело очень не простое, всегда нужно принести большие жертвы на алтарь победы пролить реки крови своей и чужой...
показать весь комментарий
16.06.2025 12:30 Ответить
Це правда, як і Таблиця множення!
Трамп, може це підтвердити, за «результатами його виборів»!!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:38 Ответить
ИСТИНУ ГЛАГОЛИШ
показать весь комментарий
16.06.2025 12:45 Ответить
 
 