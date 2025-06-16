УКР
Росія не перестане перешкоджати сигналу GPS навіть після закінчення війни в Україні, - литовський міністр Сабутіс

Євгеніюс Сабутіс про блокування сигналу GPS

Російське втручання в роботу GPS не припиниться після закінчення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив міністр транспорту Литви Євгеніюс Сабутіс.

"Це не почалося два-три роки тому, це відбувається постійно, в принципі, в тій чи іншій мірі. (...) Думати, що так чи інакше, коли закінчиться війна, ці проблеми закінчаться... Вони точно не закінчаться, вони будуть продовжувати існувати. Думати, що коли вона закінчиться, ми зможемо сидіти склавши руки і нічого не робити – це, безумовно, не та відповідь, яку ми повинні шукати", – сказав Сабутіс.

"Ми не повинні думати, що повернемося до нашого попереднього життя, його, по суті, більше не існує, воно змінилося, змінилася геополітична ситуація. Це означає, що ми повинні знайти спосіб, як з цим жити, як вирішувати ці питання і думати про майбутнє, що робити, щоб такі питання не виникали", – сказав він.

Нагадаємо, спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що перебої з GPS-сигналами, які фіксуються останнім часом у Клайпедському порту та над литовською територією, пов’язані з війною Росії проти України та триватимуть доти, доки Росія не припинить бойові дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія використовує медичні винятки із санкцій для експорту товарів подвійного призначення, – МЗС Литви

Да, серьезно?)))
16.06.2025 12:14 Відповісти
московія повинна бути зруйнована
16.06.2025 12:16 Відповісти
Украиной, Литвой или Эстонией? У эстонцев вчера была красная дата (15.06), день памяти по депортации целого народа. Я думаю настроение, что россия должна пасть, исчезнуть, раствориться у них лет 100 есть точно. Только этого мало. К слову сказать, Эстонии пришлось получать независимость в 20 веке два раза (от российской империи и СССР). Сейчас западная пресса наперебой пишет, что будет и третий. Любая борьба это дело очень не простое, всегда нужно принести большие жертвы на алтарь победы пролить реки крови своей и чужой...
16.06.2025 12:30 Відповісти
Це правда, як і Таблиця множення!
Трамп, може це підтвердити, за «результатами його виборів»!!
16.06.2025 12:38 Відповісти
ИСТИНУ ГЛАГОЛИШ
16.06.2025 12:45 Відповісти
 
 