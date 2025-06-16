Австрия предложит Вену в качестве площадки для переговоров по завершению войны, - Der Standard

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского Австрия планирует предложить Вену как потенциальную площадку для проведения переговоров о завершении войны.

Об этом сообщает Der Standard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-канцлера Андреаса Баблера.

По словам Баблера, соответствующее предложение планируют озвучить Зеленскому во время их рабочей встречи в понедельник.

