Австрия предложит Вену в качестве площадки для переговоров по завершению войны, - Der Standard
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского Австрия планирует предложить Вену как потенциальную площадку для проведения переговоров о завершении войны.
Об этом сообщает Der Standard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-канцлера Андреаса Баблера.
По словам Баблера, соответствующее предложение планируют озвучить Зеленскому во время их рабочей встречи в понедельник.
