РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6984 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Визит Зеленского в Австрию
586 7

Австрия предложит Вену в качестве площадки для переговоров по завершению войны, - Der Standard

австрія

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского Австрия планирует предложить Вену как потенциальную площадку для проведения переговоров о завершении войны.

Об этом сообщает Der Standard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-канцлера Андреаса Баблера.

По словам Баблера, соответствующее предложение планируют озвучить Зеленскому во время их рабочей встречи в понедельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Шаг вперед, два назад" Путина во время переговоров свидетельствует, что он не хочет мира. Играет с Трампом, чтобы достичь победы, - эксперт WSJ

Автор: 

Австрия (852) война в Украине (6206)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А який сенс )(уйлу йти не перемовини ? йому потрібна капітуляція України
показать весь комментарий
16.06.2025 14:05 Ответить
А фірташ, з потікавшими з України ригоАНАЛАМИ та «портновськими», не будуть заперечувати???
показать весь комментарий
16.06.2025 14:08 Ответить
Усе одноближче кацапам до Гааги.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:13 Ответить
Поки Зеленський втік з України, розгортаються цікаві події, по-перше з останнім соц. опитуванням, його рейтінг впав з 74% до 65%, недовіра навпаки піднялася, з 22% до 30% (КМІС); далі- в червні знімуть з посади (нарешті) Шмигаля- (Железняк) і ще кілька інформаторів.Для цього в ВР приймуть правку до Закону (зараз ВСтан, стаття 10) не можуть зняти, правка полягає (добровільна відставка). Призначать Свириденко, інша новина, змінюють командувача ОТУ "Донецьк" Тарнавського на Ніколюка, той "тяжко захворів", за станом здоров'я.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:30 Ответить
 
 