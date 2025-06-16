УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7303 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Візит Зеленського до Австрії
586 7

Австрія запропонує Відень як майданчик для перемовин щодо завершення війни, - Der Standard

австрія

Під час візиту президента України Володимира Зеленського Австрія планує запропонувати Відень як потенційний майданчик для проведення переговорів про завершення війни.

Про це повідомляє Der Standard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу віцеканцлера Андреаса Баблера.

За словами Баблера, відповідну пропозицію планують озвучити Зеленському під час їхньої робочої зустрічі у понеділок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Крок вперед, два назад" Путіна під час переговорів свідчить, що він не хоче миру. Грає з Трампом, щоб досягти перемоги, - експерт WSJ

Автор: 

Австрія (1007) війна в Україні (6255)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А який сенс )(уйлу йти не перемовини ? йому потрібна капітуляція України
показати весь коментар
16.06.2025 14:05 Відповісти
А фірташ, з потікавшими з України ригоАНАЛАМИ та «портновськими», не будуть заперечувати???
показати весь коментар
16.06.2025 14:08 Відповісти
Усе одноближче кацапам до Гааги.
показати весь коментар
16.06.2025 14:13 Відповісти
Поки Зеленський втік з України, розгортаються цікаві події, по-перше з останнім соц. опитуванням, його рейтінг впав з 74% до 65%, недовіра навпаки піднялася, з 22% до 30% (КМІС); далі- в червні знімуть з посади (нарешті) Шмигаля- (Железняк) і ще кілька інформаторів.Для цього в ВР приймуть правку до Закону (зараз ВСтан, стаття 10) не можуть зняти, правка полягає (добровільна відставка). Призначать Свириденко, інша новина, змінюють командувача ОТУ "Донецьк" Тарнавського на Ніколюка, той "тяжко захворів", за станом здоров'я.
показати весь коментар
16.06.2025 14:30 Відповісти
 
 