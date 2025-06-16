Австрія запропонує Відень як майданчик для перемовин щодо завершення війни, - Der Standard
Під час візиту президента України Володимира Зеленського Австрія планує запропонувати Відень як потенційний майданчик для проведення переговорів про завершення війни.
Про це повідомляє Der Standard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу віцеканцлера Андреаса Баблера.
За словами Баблера, відповідну пропозицію планують озвучити Зеленському під час їхньої робочої зустрічі у понеділок.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Псамметих II
показати весь коментар16.06.2025 14:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.06.2025 14:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владимир #594971
показати весь коментар16.06.2025 14:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Misha Kvakin #469784
показати весь коментар16.06.2025 14:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль