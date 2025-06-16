Австрія запропонує Відень як майданчик для перемовин щодо завершення війни, - Der Standard

Під час візиту президента України Володимира Зеленського Австрія планує запропонувати Відень як потенційний майданчик для проведення переговорів про завершення війни.

Про це повідомляє Der Standard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу віцеканцлера Андреаса Баблера.

За словами Баблера, відповідну пропозицію планують озвучити Зеленському під час їхньої робочої зустрічі у понеділок.

