ЕС хочет прекратить импорт энергоносителей из РФ, чтобы не финансировать войну Путина, - еврокомиссар Йоргенсен

Европейский Союз хочет прекратить импорт энергоносителей из России, чтобы не помогать финансировать войну РФ против Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен перед заседанием Совета по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы посылаем России очень четкий сигнал. Мы больше не позволим вам использовать свою энергию против нас. Мы больше не позволим вам шантажировать наши государства-члены. И мы больше не будем косвенно помогать финансировать войну Путина. Мы хотим прекратить импорт энергоносителей из России в ЕС, в первую очередь, конечно, газа, и я с нетерпением жду обмена мнениями с министрами", - сказал еврокомиссар.

Йоргенсен выразил убеждение, что этот шаг будет иметь поддержку среди министров энергетики стран ЕС.

"Мы хотим сделать это таким образом, чтобы ни одна страна-член не имела никаких проблем с безопасностью поставок. Мы хотим удержать цены на как можно более низком уровне и, конечно, хотим убедиться, что все страны чувствуют, что Евросоюз оказывает им максимальную помощь в этих усилиях", - добавил представитель Евросоюза.

