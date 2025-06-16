В ЕС обсуждают постепенный отказ от российских энергоресурсов

В Совете ЕС по вопросам энергетики обсуждают постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые продолжают покупать страны-члены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщил заместитель главного спикера Стефан де Кеерсмакер.

Он напомнил, что 16 июня в Люксембурге проходит заседание Совета ЕС по энергетическим вопросам.

"Обсуждения будут касаться планов ЕС по постепенному отказу от российских энергоресурсов, энергетической безопасности и программы по ядерной энергетике, одобренной Еврокомиссией", - отметил он.

