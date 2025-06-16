РУС
В ЕС обсуждают постепенный отказ от российских энергоресурсов

ЕС может отказаться от российских энергоресурсов

В Совете ЕС по вопросам энергетики обсуждают постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые продолжают покупать страны-члены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщил заместитель главного спикера Стефан де Кеерсмакер.

Он напомнил, что 16 июня в Люксембурге проходит заседание Совета ЕС по энергетическим вопросам.

"Обсуждения будут касаться планов ЕС по постепенному отказу от российских энергоресурсов, энергетической безопасности и программы по ядерной энергетике, одобренной Еврокомиссией", - отметил он.

Читайте: Миру будет способствовать только санкционный удар в самое больное место Путина - энергетику, - Сибига

россия (97292) энергетика (2617) Евросоюз (17599)
Не затягніть з обговоренням, а то вам прийдеться вступати до нас а не навпаки.
16.06.2025 13:57 Ответить
І при яких умовах це може відбутись?
16.06.2025 14:00 Ответить
Йшов четвертий рік війни...
16.06.2025 13:58 Ответить
З часу московської війни, проти Ічкерії та по сьогодення, убивства московітами в Україні, часу було в ЄС вдосталь щоб дійти до простого і очевидного рішення!
16.06.2025 14:02 Ответить
Балачки
16.06.2025 14:03 Ответить
А там або ішак, або падишах...
16.06.2025 14:03 Ответить
Хм.. Быстро, однако.
16.06.2025 14:12 Ответить
Там не как у нас. Там люди работают. Одни пишут планы, другие их обсуждают. Третьи блокируют. Потом первые пишут новые. Вторые обсуждают.
16.06.2025 14:19 Ответить
 
 