В ЕС обсуждают постепенный отказ от российских энергоресурсов
В Совете ЕС по вопросам энергетики обсуждают постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые продолжают покупать страны-члены.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщил заместитель главного спикера Стефан де Кеерсмакер.
Он напомнил, что 16 июня в Люксембурге проходит заседание Совета ЕС по энергетическим вопросам.
"Обсуждения будут касаться планов ЕС по постепенному отказу от российских энергоресурсов, энергетической безопасности и программы по ядерной энергетике, одобренной Еврокомиссией", - отметил он.
